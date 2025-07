Dimite la concejala de Cultura de Mieres

La concejala de Cultura de Mieres, Rocío Antela, acaba de hacer oficial su dimisión. Antela compaginaba su actividad profesional en Hunosa con la coordinación del área de gobierno de Servicios a la Ciudadanía y las concejalías de Cultura y Festejos, desde donde ha puesto en marcha una batería de iniciativas como Caja de Resistencia o ha logrado importantes éxitos como el impulso al PZSB que acaba de lograr los 25.000 visitantes. Sin embargo, la intensa dedicación que supone esta área de gobierno ha supuesto un importante sacrificio personal, familiar y profesional. De ahí que haya optado por renunciar al acta.

“Rocío ha hecho un trabajo espectacular en el gobierno de Mieres. Los datos hablan por sí solos. Ha demostrado una enorme capacidad de gestión, visión estratégica y solvencia para liderar equipos. Su decisión es una mala noticia para el Gobierno y para el municipio, pero comprendemos que tenga que dar un paso atrás para cuidarse más, para poder conciliar su vida profesional y personal. Solo podemos tener palabras de agradecimiento por su compromiso, por su generosidad y por su entrega al servicio del bien común en este concejo”, señaló el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez.

Rocío Antela explicó que “si algo me enseñó el feminismo, entre otras muchas cuestiones, es que ‘lo personal también es político’. No podemos cuidar si no nos cuidamos. El espacio personal, la vida diaria también requieren atención. En estos dos años no he escatimado tiempo, esfuerzo y energías al servicio del concejo, pero ahora tengo que dar un paso atrás. Hay que predicar con ejemplo”.

“Renuncio como un acto de coherencia y humildad, creo que puedo estar satisfecha del trabajo realizado pero es la ciudadanía quien debe valorarlo. Ha llegado el momento de dar el relevo, que otra compañera dé tira. La política es una carrera de relevos, ahora le toca a Nuria Ordóñez, una mujer valiente, comprometida, solvente e inteligente. Estoy convencida que va a hacer un magnífico trabajo” afirmó Rocío Antela.

Nuria Ordoñez, nueva concejala de Cultura de Mieres / LNE

Nuria Ordóñez asumirá la coordinación del área de gobierno de Servicios a la Ciudadanía y las concejalías de Cultura y Festejos. Mantendrá la responsabilidad de Memoria Democrática. “Ha hecho un trabajo muy potente en estos años en el Gobierno de Mieres, ahora asume un reto importante y estamos convencidos que estará a la altura porque tiene mucha capacidad de trabajo, es rigurosa, solvente y metódica” señaló el alcalde de Mieres.

Teresa de la Fuente se incorporará como concejala del Ayuntamiento. “Tiene muchos años de experiencia en la gestión municipal como responsable de la búsqueda de financiación para los grandes proyectos del concejo en el Gobierno. Ahora asumirá responsabilidades políticas como edil, y será la responsable de una cartera de nueva creación, la concejalía de Proyectos Estratégicos (dentro del área de Desarrollo Urbano Sostenible) para liderar las grandes apuestas para el futuro del concejo, dentro de nuestra estrategia para captar población y atraer inversiones, para garantizar calidad de vida y generar empleo” afirmó el alcalde. También asumirá la concejalía de Medio Ambiente que hasta el momento llevaba Nuria Ordóñez. Consumo, otra de las concejalías que llevaba Nuria Ordóñez, será asumida por Beatriz Flórez.