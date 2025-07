Mieres agradece a la Virgen del Carmen "el milagro de La Villa": emotivo homenaje a la principal victima de la explosión de gas

María da Silva recibió ayer un afectuoso aplauso de sus vecinos de La Villa. El cálido sonido de las palmas silenció el recuerdo del terrible estruendo que el pasado 3 de marzo acompañó a la explosión de gas que reventó el viejo barrio mierense, enterrando bajo los escombros de su casa a María "la Brasileña", como la conocen todos. Que el suceso se saldara sin víctimas mortales fue tomado casi como un "milagro". El barrio fundacional de Mieres dio ayer gracias por ello a su patrona, la Virgen del Carmen.

La procesión. / David Montañés

La misa del Carmen se celebra en La Villa desde tiempos inmemoriales. Este año el oficio alteró su fórmula habitual a iniciativa de Rodrigo Sevillano, responsable de la congregación local de los Padres Pasionistas. El encuentro arrancó con un homenaje a María da Silva, que ha regresado a Mieres tras permanecer dos meses hospitalizado, uno de ellos en coma inducido. "Lo sucedido hace cuatro meses aún late en nuestros corazones y María fue la vecina que más ha sufrido las consecuencias", señaló el religioso.

Misa al aire libre

La misa al aire libre celebrada en la plaza de la capilla del Carmen reunió a muchos fieles. Rodrigo Sevillano recordó que hasta la pequeña ermita llegaron cascotes el día de la explosión. "Fue un milagro que saliera con vida y he aprendido que hay que tener fe" , dijo María da Silva, que no olvidará jamás los instantes posteriores a la explosión que la aprisionó entre las ruinas de su casa, donde ahora solo hay un solar. "Empecé a rezar. Le pedía a Dios que me salvase, que todavía me quedaban cosas por hablar con mis hijos". Delante de sus vecinos y con la Virgen del Carmen como testigo, se mostró agradecida con las muestras de cariño recibidas.

La procesión del Carmen es uno de los encuentros religiosos que con más cariño organizan los Padres Pasionistas del Convento, parroquia que desde hace tiempo tiene bajo su jurisdicción el templo del barrio de La Villa. La comitiva volvió este 16 de julio a cumplir con la tradición de recorrer las calles del barrio de la Villa. Como siempre, muchos fieles acompañaron el paso.

La relación de la Virgen del Carmen

La relación de la Virgen del Carmen con el barrio de la Villa viene de muy lejos. El 7 de julio de 1763 se reunieron en el cabildo de la iglesia de San Juan Bautista el entonces párroco de la misma Juan Menéndez-Morán, el notario Juan de Gelia y los vecinos de La Villa. Todos ellos acordando fundar la Cofradía del Carmen. Se decidió que la imagen de Nuestra Señora del Carmen se habría de colocar en la ermita que bajo la advocación de la Virgen de las Nieves existía desde antiguo en el barrio. En varias ocasiones han surgido iniciativas para establecer al Carmen como copatrona de Mieres del Camino.