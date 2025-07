El Entrego va como una moto

Todo empezó hace tres años cuando Gerardo Lafuente, presidente del Club Sanglas de Asturias y sus compañeros de "Motoristas veteranos" decidieron "complicarse un poco más la vida" organizando una concentración motera con motivo de las fiestas de La Laguna, en El Entrego. "Las fiestas ya no son lo que eran, en El Entrego ni en ningún sitio", asegura Lafuente. Así que un grupo de amigos quisieron "echar una mano para animar un poco" la mañana del domingo de las celebraciones en esta localidad de San Martín del Rey Aurelio.

Gerardo Lafuente y Alberto Fernández, «Mineru», con las motos. | D. O.

Así que el domingo por la mañana se esta convirtiendo en una tradición acudir a ver las motos a El Entrego. Si el primer año acudieron medio centenar de aficionados a las dos ruedas, ayer se esperaba rondar el centenar de motos. Las previsiones meteorológicas que llevaban días anunciando lluvia en la zona para el fin de semana de las fiestas de La Laguna, provocaron, según aseguraba Gerardo Lafuente, que muchos moteros optasen por no salir a la carretera, en especial los que tenían previsto viajar hasta El Entrego desde fuera de las Cuencas o incluso fuera de Asturias. Aún así, desde las once y media de la mañana, las motos fueron llenando el parque de La Laguna en la zona más cercana a la calle Manuel González Vigil. Los curiosos pudieron contemplar auténticas joyas sobre dos ruedas, como la Sanglas de Lafuente, pero no solo. Hasta El Entrego viajaron motos que no es fácil ver circulando. Marcas españolas como Montesa compartían espacio con mitos como una Lambretta o varias motoso Vespa, llegadas en algunos casos desde el Oriente de Asturias por miembros del Club Vespa de Cangas de Onís.

Una moto de la marca Montesa, en la concentración de El Entrego. | D. O-

La idea era animar un poco la mañana festiva para que los vecinos de El Entrego disfrutasen viendo las motos. Luego llegaba el disfrute de los moteros, el placer de la conducción tranquila. "Aquí vamos despacio, no se trata de correr", insistía el responsable de la organización. Los participantes hicieron una ruta que partió desde El Entrego para subir a La Camperona, bajar a Lieres, en Siero, subir el alto de La Cruz para desde allí bajar a Bimenes para iniciar de nuevo la ascensión a la Falla de los Lobos y desde ahí iniciar el descenso por Barredos de nuevo hasta El Entrego. Unos 50 kilómetros de corrido en los que la organización tenía previsto invertir alrededor de una hora.

Todos volverán a verse el próximo 16 de agosto en la concentración de motos clásicas de Pola de Laviana ,que ya cumple veinte años. n