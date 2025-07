La Vuelta a España, fiel a las Cuencas: dieciséis años de visitas seguidas en las que rodó por los diez concejos

Las Cuencas son un lugar de paso obligado de la Vuelta a España. En los últimos dieciséis años, la ronda ciclista discurrió en todas las ediciones por territorios de las comarcas del Nalón y del Caudal. La última en la que no estuvo presente fue en 2009, cuando no pisó Asturias. Y en ese mismo periodo fueron únicamente tres las ediciones en las que no hubo salidas o llegadas en las Cuencas, aunque en otra de ellas, la del Gamoniteiru, la cima y los últimos 3,5 kilómetros discurren por el municipio de Quirós, mientras que los 12,5 kilómetros iniciales de la ascensión pertenecen a Lena.

Además, en una de las dos etapas que se disputaron en Asturias en el año 2020, en medio de restricciones por la pandemia, los corredores partieron y finalizaron el recorrido en dos concejos de las comarcas mineras. La carrera arrancó el 1 de noviembre, en la duodécima etapa, de Pola de Laviana y llegó al Angliru.

La Vuelta a España se mantiene fiel a las Cuencas año tras año. A lo largo de estos últimos dieciséis años ha recorrido los diez municipios. Seis de ellos fueron, además, salida o llegada de etapas. En todas las ocasiones, la comarca del Nalón ha sido punto de partida –en San Martín del Rey Aurelio, Caso y Laviana (en dos ocasiones)–, mientras que la meta se ha ubicado en el Caudal –en cimas de Riosa, Lena y Aller–.

El pelotón, por las calles de Pola de Laviana en la Vuelta de 2022. | EFE

El rey, el lugar que más atención ha acaparado tanto por el número de visitas de la ronda ciclista como por lo decisivo que suele ser en la carrera, es el Angliru. Desde 2011 y contando con su presencia este año, 5 de septiembre, son seis las ocasiones en las que la Vuelta ha recalado en la cima riosana. Fue en 1999 cuando hizo su debut en la gran prueba ciclista una cima que en menos de seis semanas volverá a albergar la meta por décima ocasión, en la etapa más larga de este año. Al mítico alto se unieron las llegadas en las últimas ediciones en Lena, en Cuitu Negru (2012); La Cubilla (2019), y Valgrande-Pajares (2024), y en Aller, Coto Bello (2010).

En el Angliru logró Alberto Contador su última victoria como ciclista profesional en 2017. Es el único corredor que ha vencido en dos ocasiones en la emblemática cima, ya que en el año 2008 fue también el primero en cruzar la meta. En el alto riosano consiguió Contador su primera y última victoria en la ronda ciclista española. Este año el Angliru retorna al recorrido después de un año de ausencia.

La salida repetida de Laviana y el cambio de la etapa de Tarna

En las salidas, en los últimos dieciséis años hay una que se ha repetido en dos ocasiones en la comarca del Nalón. Es Pola de Laviana, de donde los corredores partieron en 2020 para llegar hasta el Angliru. En aquella ocasión las restricciones para frenar la propagación del coronavirus impidieron la presencia de público. Por eso, el alcalde de Laviana, Julio García, pidió repetir como salida de otra etapa y así fue en 2022, ya con las calles llenas de aficionados al ciclismo.

Roglic, en la ascensión a Valgrande-Pajares de 2024. | ROBERTO MENÉNDEZ

Antes, en 2014 fue el vecino concejo de San Martín del Rey Aurelio el punto de partida de una etapa. Desde las inmediaciones del Museo de la Minería y la Industria (MUMI) dieron las primeras pedaladas los ciclistas hacia La Farrapona (Somiedo), tras pasar por seis concejos de las comarcas mineras (San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Aller, Lena y Riosa).

Tres años después, en 2017, la cinta de inicio de etapa se cortó en Campo de Caso, en pleno parque natural de Redes. Un año antes el recorrido por la carretera de Tarna estaba en la programación inicial de la Vuelta a España. Pero el mal estado de la vía hizo que se cambiasen los planes. Los ciclistas no llegaron a Asturias desde León por el alto casín. Lo hicieron por la comarca del Caudal, pedaleando por Aller (el alto de San Isidro), Mieres y Langreo en una etapa que concluyó en el alto del Naranco. Al año siguiente los corredores partieron desde Campo de Caso hacia Gijón.

Los ciclistas pasan por el puente atirantado de Langreo. | EFE

Santo Emiliano, la Colladiella, La Collaona, el Cordal o La Cobertoria son pasos frecuentes de la ronda ciclista por las Cuencas. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Alberto Contador, Alejandro Valverde o Enric Mas son algunos de los corredores que formaron parte del pelotón en estos últimos dieciséis años de visitas ininterrumpidas de la ronda española a las comarcas mineras.

En su noventa aniversario, que se cumple este año, la Vuelta ha querido volver al Angliru. Será en la primera etapa en territorio asturiano, cuando saldrá de Cabezón de la Sal y tras pasar, ya en las comarcas mineras, por El Entrego, el alto de La Mozqueta, La Vega, La Barraca y el Cordal, llegará tras 202 kilómetros al coloso riosano.

Al día siguiente, 6 de septiembre, los corredores partirán de Avilés para culminar en la Farrapona una etapa que tiene 135 kilómetros de recorrido. La siguiente discurre, en su parte inicial, por Asturias. La salida, con 167 kilómetros, estará instalada en Vegadeo. La carrera se dirigirá después hacia Galicia para terminar en Monforte de Lemos (Lugo). Quedarán entonces seis etapas para que la Vuelta llegue a Madrid, donde concluye.