Las obras de mejora de las torretas de la luz y el arco en el Nuevo Ganzábal tendrán que esperar otra temporada

Para ver las nuevas mejoras de las torretas y el arco estructural de la grada este del Nuevo Ganzábal habrá que esperar. La empresa manchega Hierros Bueno AL renunció a la obra y desde el Ayuntamiento de Langreo confirmaron que están trabajando en volver a sacar la licitación para encontrar una nueva empresa que se encargue de los trabajos.

En este tipo de situaciones, en las que la empresa renuncia al contrato, debe reiniciarse todo el proceso, ya que no se puede elegir al siguiente de la lista. Es por ello, que el Ayuntamiento de Langreo debe volver a abrir la licitación en la plataforma de la Mesa de Contratación del Estado y volver a recibir ofertas por parte de los que quieran concurrir a ella. Una vez recibidas, deben volver a analizarlas y resolver en el plazo que marquen.

Según el anuncio de adjudicación el objeto del contrato consistía en "la realización de obras de rehabilitación de dos de las torretas de iluminación, así como el arco estructural de la grada este del campo de fútbol municipal Nuevo Ganzábal. Las obras consistirán en la rehabilitación de los paramentos verticales de tanto del arco estructural como de las torres principales de iluminación. El resto de los paramentos horizontales de la grada, están compuestos de chapa galvanizada y lacada, que no admite el pintado con pinturas convencionales, siendo aconsejable su limpieza con el fin de que las placas no pierdan las propiedades con las que fueron concebidas (acústicas, de comportamiento frente al vapor de agua, de aislamiento, de comportamiento frente al fuego, etc)".

El contrato, que se adjudicó el pasado mes de diciembre por algo más de 123.000 euros, debía ejecutarse en tres meses. Tras este inconveniente, el Consistorio programará una reunión para informar de la situación actual y de los próximos pasos a seguir en relación a la nueva licitación. Se trata de una obra muy demandada por los aficionados.

Otras obras pendientes

Esta acción formaba parte de las distintas inversiones que el Ayuntamiento de Langreo iba a realizar en las instalaciones deportivas municipales. Junto al Nuevo Ganzábal, la empresa gallega Ouri Entretenimientos se iba a encargar de la renovación del césped de los campos de Lada y Tuilla, por 230.000 euros. Sin embargo, el pasado mes de mayo se iniciaron los trámites para rescindir también este contrato, debido a que la entidad incumplió “los compromisos técnicos recogidos en el pliego de condiciones".

Por el momento solo queda esperar para saber en qué momento se podrán efectuar estas mejoras que buscan renovar y potenciar la red de equipamientos deportivos.