Las postales de Lucien Roisin

Lucien Roisin Besnard fue uno de los fotógrafos más populares de la primera mitad del siglo XX. Había nacido en París en 1884 y se aficionó al mundo de la imagen desde su juventud, dedicándose muy pronto a esta profesión. Parece que abrió su primer estudio en el barrio de Montmartre con una cámara comprada a los hermanos Lumière de la que ya no se deshizo nunca y aproximadamente en 1910 ya se estableció en Barcelona trayendo con él a dos sobrinos –chico y chica–, a los que terminó acogiendo como si fuesen los hijos que él no tuvo, porque sus padres murieron en Francia en el curso de la Gran Guerra.

Roisin tenía un gran instinto comercial con el que supo aprovechar la pasión por las postales que en su época convirtió en clientes potenciales a miles de coleccionistas. De manera que abrió un establecimiento al público en el paseo de San Juan de la Ciudad Condal y muy pronto se mudó a otra tienda más amplia en el número 29 de la Rambla de Santa Mónica donde hizo famosa "La Casa de la Postal". Allí dejó al cargo del negocio a su sobrina Lucienne, mientras él se dedicaba a recorrer primero toda Cataluña y después gran parte de España, acompañado por su sobrino Roberto para conseguir sus propias imágenes.

La colección de postales, que en ciertos aspectos es muy parecida a la de material filatélico, puede hacerse de muchas maneras, pero casi siempre se elige una determinada temática, una época o un lugar, que en el caso de los matasellos o de las tarjetas suele coincidir con el lugar de nacimiento o residencia del coleccionista.

Roisin intentó satisfacer todas las necesidades del mercado, pero sobre todo le gustó retratar escenas de la vida cotidiana, oficios y trabajos tradicionales; como contraste también le interesaron mucho aquellos lugares que estaban transformándose con el progreso industrial, fijándose las infraestructuras portuarias, los transportes, las grandes obras, las nuevas construcciones, los puentes, las minas y las industrias. Por eso le llamó la atención Asturias y especialmente Gijón y la Montaña Central a la que dedicó sendas colecciones en Langreo y Mieres.

No sabemos si él y su sobrino llegaron a visitarnos, porque cuando se dieron cuenta de que el secreto de las ventas estaba en multiplicar la oferta quisieron llegar a todos los rincones y en muchos casos tuvieron que recurrir a fotógrafos locales que enviaban hasta Barcelona sus clichés para que allí el francés les diese su toque característico, casi siempre en tinta negra, también a veces en tono azul o verdoso e incluso en alguna ocasión aplicándoles colores, como hizo con una imagen de la playa de San Lorenzo de Gijón. Luego, las numeraba y proponía el lote para su edición a las imprentas de cada lugar.

Álbumes

Nuestros álbumes se llamaban "Recuerdos" y se comercializaron en 1925. Por ejemplo, el "Recuerdo" de Mieres lleva este título en su portada sobre un dibujo del Grupo Escolar mientras en una de las esquinas inferiores se lee "L. Roisin, fotógrafo. Barcelona" y en la otra "Edición Bazar Palentino de Sama", que fue la empresa que se encargó de su impresión; lógicamente, también hizo lo mismo con las imágenes langreanas.

Según me ha contado el histórico socialista Abelardo Canga, presidente del PSOE de Langreo, el Bazar Palentino estaba en la calle Dorado, pegado a la finca del Hotel Madrid, que luego fue local de la OJE y emisora. Su dueño se llamaba Ambrosio y con él estaba un hermano que tenía cierta dificultad para caminar. Procedían del valle del Pas y cuando se retiraron se fueron a vivir a Nava.

Lo más probable es que tanto las fotografías del Nalón como las del Caudal fuesen ofrecidas por el mismo profesional o se le encargasen directamente, aunque cabe la posibilidad de que hubiese dos autores, uno en cada cuenca; pero este es un dato que desconocemos.

En las postales aparecen las construcciones y lugares más emblemáticos y las calles más características de las dos villas: Teodoro Cuesta, Ramón y Cajal, Manuel Llaneza, el puente de La Perra, la Escuela de Capataces, o el Grupo Escolar, en Mieres; la plaza de don Alejandro Pidal, las calles de Pedro Duro, Camposagrado con el edificio del Banco Herrero, o el parque Dorado, en Sama; los dos Ayuntamientos; pozos y estructuras industriales. Los mismos motivos que se repitieron después en otras colecciones editadas directamente por nuestros vendedores al darse cuenta del éxito popular que tenían estas ventas.

Además, el francés también comercializó postales sueltas durante varios años e incluso en 1934 realizó una serie dedicada exclusivamente a plasmar los destrozos que la insurrección minera había producido en Oviedo. Resulta difícil conocer el número exacto de postales asturianas que llevan su firma, ya que solamente las que puso a la venta con temática gijonesa entre 1925 y 1942 llegan a las 120.

Estabilidad

En 1924, Lucien Roisin decidió buscar la estabilidad casándose con la española Ana Sierra Moreno al mismo tiempo que solicitaba la marca de fábrica y de comercio de su actividad. A pesar de no haber tenido hijos –como ya he dicho–, con el apoyo de sus familiares y mucha dedicación al trabajo "La Casa de la Postal" prosperó de tal forma que llegó a tener 10 dependientes. Con el tiempo su extensa producción se ha convertido en una de las principales fuentes gráficas para los historiadores y los investigadores locales, aunque todo este trabajo estuvo a punto de perderse tras la muerte del fotógrafo.

Roisin falleció en Barcelona el 16 de febrero de 1943 a la edad de 58 años dejando su negocio en manos de sus sobrinos y una cuñada; finalmente, las dos mujeres se quedaron solas y apostaron por diversificar la tienda abriéndola a la venta de souvenirs, lo que supuso un desastre económico que aceleró el cierre del establecimiento en 1962.

Entonces se quedaron con el fondo de negativos y fotografías y se lo ofertaron sin éxito a las instituciones oficiales (ya saben ustedes cómo eran y siguen siendo estas cosas). Luego vino la discordia y el enfrentamiento entre las dos y la cuñada decidió obrar por su cuenta vendiéndoselo todo a un competidor por 11.000 pesetas, pero Lucienne no se resignó y tuvo que pagar más del doble de esa cantidad para volver a recuperarlo.

La mayor parte de esta colección pasó más tarde al Archivo del Instituto Fotográfico de Cataluña, que después adquirió en 1997 a un comercio otro lote de 45 negativos de postales de Barcelona más 187 de otras poblaciones de España, Andorra y el Norte de África y otras 247 de lugares sin identificar, de manera que ahora se conservan allí más de 77.000 imágenes, de las cuales 44.100 son postales y 33.100 negativos.

Tertulia

Creo que he contado alguna vez que las mañanas de domingo asisto a una tertulia informal en la que hablamos de las cosas del antiguo Mieres, intentando que no se pierda la historia reciente de esta villa. Es habitual que el fotógrafo José Ramón Viejo nos presente los hallazgos que va incorporando a su extenso archivo gracias a la generosidad de los vecinos y que muchas veces, a falta de datos, tratamos de ubicar entre todos, identificando a los retratados, buscando el lugar o el paisaje que enmarca la escena o estableciendo el arco temporal en que fueron realizadas.

Cuando lo conseguimos, tengo la sensación de que hay imágenes que relatan mejor un acontecimiento o una situación que un texto, y que la cultura de la inmediatez hace que los historiadores nos tengamos que replantear la metodología. No sé si los años me hacen ser cada vez más quisquilloso, pero encuentro cada vez con más frecuencia textos en los que se describen con detalle las imágenes que los ilustran, sobre todo si se trata de edificios escenas cotidianas, y sin embargo no se interpreta el marco ni las circunstancias de lo que el lector ya está viendo sin falta de que se lo expliquen.

Es muy probable que en el inmenso fondo de Lucien Roisin se encuentren fotografías inéditas de la Montaña Central que podrían sumarse a nuestras fuentes habituales. Supongo que es cuestión de esperar, porque la tecnología permite que afortunadamente cada día tengamos acceso a nuevos archivos y materiales digitalizados. Que ustedes y yo lo veamos.