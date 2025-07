Provocó un accidente con un tráiler de grandes dimensiones y huyó: localizado el camionero que casi mata a una mujer cerca de Olloniego

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias han identificado y localizado al conductor de un tren de carretera (dúo tráiler, un camión de transporte de grandes dimensiones) implicado en un siniestro vial ocurrido el día 6 de junio, sobre mediodía, en el kilómetro 40,700 de la autovía A-66, en las proximidades de la localidad de Olloniego. "Casi me mata y se dio a la fuga", relató la víctima de la colisión a LA NUEVA ESPAÑA.

Este accidente consistió, tal y como relata la Guardia Civil, en una colisión lateral entre un turismo y el mencionado tren de carretera "de grandes dimensiones". Como consecuencia del impacto, la conductora del coche resultó con heridas leves, el vehículo con daños materiales de consideración. Tras dicho siniestro, el conductor del camión no se detuvo en el lugar del accidente.

La investigación llevada a cabo por el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Mieres consistió en el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vía que gestiona la Dirección General de Tráfico, a lo que hay que añadir las pesquisas del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) con base en Oviedo. Conjuntamente, permitieron la identificación del conductor del camión, un varón de 38 años de edad y vecino de Burgos. Por esto hechos se ha elaborado un informe detallado en el sistema de recogida de datos sobre accidentes de la Dirección General de Tráfico, el cual se encuentra archivado en la Unidad de Investigación y Seguridad (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias.

Un agente, en la zona del accidente. / Guardia Civil

Estos informes recogen aquellos datos "considerados fundamentales" que, tras su análisis, se utilizan para la investigación de siniestro viales y, pueden ser solicitados por jueces, fiscales y las diferentes partes implicadas a través de sus representantes legales, en procesos judiciales relacionados con las responsabilidades civiles o penales derivadas del siniestro.

La conductora herida en el accidente habló con LA NUEVA ESPAÑA para hacer público su caso, con el fin de llamar la atención de posibles testigos de un suceso registrado el día 6 de junio. Todo ocurrió alrededor de la una menos diez de la tarde, cuando la mujer, vecina de Lugones, circulaba por la autopista en dirección a León.

Así se produjo el accidente

“Acababa de adelantar a varios coches que estaban abandonando la A-66 por la salida que va hacia Olloniego. Como estaba en el carril izquierdo y en esa zona hay una línea continua no me pude meter de nuevo al derecho”, relataba la conductora. “Vi una furgoneta que se iba a incorporar a la autopista y que tenía dos camiones delante, así que seguí adelantando para dejar incorporarse a la furgoneta”, añadía.

Entonces fue cuando se produjo el impacto. “Cuando estaba adelantando al camión más grande, que tenía doble remolque, se metió hacia la izquierda y me arrinconó. Levanté el pie del acelerador y fui reduciendo la velocidad, pero me enganchó la defensa delantera, por la parte del copiloto, con la suya trasera”, relataba la mujer. “Cuando me tenía enganchada me fue arrastrando durante unos metros y el lateral de mi coche fue chocando contra el quitamiedos hasta que reventó la rueda delantera, la de la parte del copiloto, se dobló el eje y el coche quedó parado”, subrayó. Su Kia Ceed quedó maltrecho.

La mujer gritó, aporreó el claxon infinidad de veces, pero el camión no paró. “Estuvo a punto de matarme y se dio a la fuga. No pude ver la matrícula”, dice. Eso sí, sabe que uno de los remolques que llevaba el tráiler es de color blanco y el otro azul".

Ya cuando relató su caso, tenía conocimiento de que la Guardia Civil estaba analizando las cámaras que hay en la carretera y que las investigaciones seguían adelante. “Espero que lo encuentren”, afirmaba la mujer. Ahora la investigación se ha completado, y el camionero que huyó del lugar del accidente ha sido identificado y localizado.