Rocío Antela, exconcejala de Cultura de Mieres: "Dimití porque hay que saber parar antes de romper"

En su primera entrevista como concejala de Cultura de Mieres, publicada en LA NUEVA ESPAÑA, Rocío Antela explicaba que tuvo afrontar la adversidad desde pequeña y que por eso tiene grabado a fuego la importancia de los cuidados y de una sociedad capaz de protegerte cuando lo pasas mal. Ahora, tras dos años en la concejalía, ha descubierto la importancia de cuidarse a uno mismo. Por eso, hace dos semanas renunció al cargo, al que se había sumado el pasado mes de enero la concejalía de Festejos.

¿Por qué?

No se puede seguir este ritmo. Cuando asumí el cargo lo hice con responsabilidad y con pasión, pero ya no podía compaginar la vida laboral –Antela, que fue minera, es responsable del Laboratorio de Materiales de Hunosa– con la jornada institucional y el activismo feminista . No queda espacio a la parte personal y todos tenemos derecho a esa parte.

¿Y eso no lo había pensado antes de aceptar el cargo?

Entré en el Ayuntamiento para llevar Cultura y luego creció con Festejos. Y sí, claro que lo había pensado antes. De hecho Aníbal (Vázquez) me pidió muchas veces que entrase en política y le dije que no, yo no vengo de la política, vengo de los movimientos sociales. Acepté para Cultura, pero creció demasiado. Creo que hay que saber entrar en los sitios, pero también hay que saber irse.

¿Se vio afectada su salud mental, tuvo algún problema de salud?

Yo no lo diría así. Pero antes de romper hay que saber parar. Cuando no tienes tiempo de calidad para ti, no lo tienes para la ciudadanía. Soy una persona muy creativa y una seña de identidad de la Cultura en Mieres es que no se compran paquetes cerrados, sino que creamos cosas, y eso no se hace con dinero, se hace con ingenio y para crear necesitas descanso.

Su decisión también tiene algo de activismo político.

No podemos estar defendiendo una jornada laboral de 37,5 horas semanales y luego levantarte a las cuatro de la mañana para hacer proyectos, irte a trabajar a las siete y media, hacer tu jornada laboral en la empresa, por la tarde seguir trabajando en el Ayuntamiento y llegar a casa y caer rendida. Desde las instituciones es muy importante dar ejemplo a la ciudadanía. No puedes reivindicar la reducción de la jornada laboral y que la gente te vea en mil sitios a la vez, eso no es sano y no es la imagen que quiero dar.

También podría haber pedido una excedencia en su trabajo y ser concejala liberada con sueldo del Ayuntamiento.

Desde el principio dije que no quería una liberación. Creo que la gente que está en política debe estar remunerada para dedicarse al cien por cien a esa actividad, que es una profesión. En mi caso me ha costado mucho llegar a donde estoy en la empresa, peleé mucho y no me puedo arriesgar a perderlo. Eso Aníbal, que como yo venía de la mina, lo entendió perfectamente.

¿Le pesó el legado de Juan Ponte, el anterior concejal de Cultura?

No. Cada uno tiene su impronta. Juan y yo nos conocemos desde la infancia y él hizo una labor brillante por la Cultura en Mieres. Yo no tengo que estar por encima ni por debajo de nadie y al final la vida la entiendo como relevos. Sí que es verdad que yo que venía detrás de un grande, pero, y lo digo sin ninguna arrogancia, creo que también tuve muy buen arranque.

Proyectos como "Caja de resistencia" le dieron mucha visibilidad nacional, ¿recibió ofertas para ascender en política?

No tengo esas aspiraciones. Yo lo que conozco es en mi territorio y ahí trabajo desde la ilusión, es muy vocacional.

Tuvo algún problema con el equipo de gobierno de Mieres.

Para nada. Siempre me dejaron hacer.

De qué proyectos se siente más orgullosa.

De "Rúcula", de llevar la cultura a lo rural. Evidentemente "Caja de resistencia" me representa y tiene mi sello.

¿Seguirán esos programas en Mieres?

Seguro. No sé si desde lo institucional, que deberían mantenerlos, pero si no es así, ya me las arreglaré para que sigan. Yo trabajo para el pueblo y si es necesario que el pueblo se apropie de esos proyectos también sería maravilloso.

Qué sintió al tomar la decisión de dejar el cargo.

Soy muy obstinada y es la primera vez que no termino un proyecto, eso me hizo cuestionarme muchas cosas, pero también es la primera vez que me priorizo a mí. Respiré.

¿Y ahora?

Lo que he hecho estas dos semanas, además de trabajar, es leer y charrar con las vecinas de mi pueblo, Gallegos, que somos 34 habitantes. He ido a "Porrúa en bolas" y al filandón de La Benéfica. Lo próximo será el Prestoso, en Cangas del Narcea.