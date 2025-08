Hazañas y cicatrices de "Los Stukas", contadas por sus últimos pilotos

Contaba Alberto Toyos, el heroico e icónico periodista musical carbayón, padre de la radio fórmula local, que cuando "Los Stukas" sacaron "Hazañas Bélicas" en 1981, y él lo pinchaba en los 40 Principales, la gente llamaba a la emisora para preguntar si aquellos "Stukas" que acababan de sonar después de "The Police" eran realmente los nuestros, los de La Felguera. Toyos, recientemente desaparecido y muy añorado, rescató esta anécdota en 2021, cuando se celebraba el cuadragésimo aniversario de la publicación del elepé debut del grupo.

La historia de los "Stukas" se remonta mucho más atrás y en gran medida, esa era lo que yo quería escuchar cuando el otro día, movido por la noticia del fallecimiento del bajista Félix Sánchez Casero, me desplacé a la cuenca del Nalón para reunirme con Juancho Vega, Carlos Martagón y Lito Ferreira. Ellos son, a día de hoy, la memoria viva de las andanzas y los secretos de aquella aventura.

Lo primero que hay que saber es que ninguno de ellos estaba en la primera formación de la banda. "Hay quien dice que ‘Los Stukas’ empezaron en el 61, pero no es verdad" empieza contando Martagón. "En el 61 casi no habían empezado ni los ‘Beatles’". Aquella primera alineación, que tanto Carlos como Lito y Juancho fechan en torno al 65/66, estaba compuesta por Manolito Antuña, Enrique Álvarez, César Valdés, Pepín Menéndez y José Miguel García, "Boli". Todos estos eran un poco mayores que los que me lo están contando.

Lo siguiente que hay que saber es que, en ese primer momento, los originales se pusieron como nombre "Los Stuka", sin la ese final, nombre con el que se conocía a los bombarderos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, muy populares en nuestro país gracias a los comics de "Hazañas Bélicas".

También es importante señalar que Los Stuka no fueron un grupo ye-ye, como cabría pensar. Tocaban algo de eso también, porque sonaba en la radio, pero fundamentalmente hacían música de su época. Piezas populares. Actuaban en las plazas de los pueblos y, sobre todo, en salas de fiestas: "La Tropical", "el Piles", "el Rocamar", "la Manacor"...

Mientras tanto, mis tres héroes de hoy hacían lo mismo, un poco a rebufo, con sus propias formaciones: Juancho como batería de "Los Tharisman"; Lito, teclado con "Los Escipiones"; Carlos, guitarra de los "Excéntricos Oprimidos" (un nombre que hubiese sido más apropiado en los ochenta, comenta entre risas). Eran grupos orquesta.

Los objetivos de los unos y los otros eran los mismos: pasarlo bien, ganar unas pesetillas tocando los fines de semana y, sobre todo, ligar. Sí, ligar. Da igual cuál de ellos haya hecho esta afirmación. Miro a los tres a la cara y el gesto es uniforme, es una opinión unánime, sin fisuras. Bien, pienso para mis adentros, esta gente está dispuesta a contar la verdad sobre la historia de la música…

Sin duda, lo que más me sorprendió descubrir en esta charla es que "Los Stuka" no eran necesariamente la banda de referencia dentro de esa escena. Yo sabía que el grupo había tenido varios cambios en su formación, pero pensaba que, de alguna manera, ser un Stuka era como jugar en el Madrid, o en el Sporting, y que todos los muchachos de la cantera se morían de ganas de fichar por ellos. Resulta que no, que eran una buena banda como había otras, sin más. Cuando faltaba uno, buscaban cómo sustituirlo, así de fácil.

Eso fue lo que pasó a finales del verano del 70, cuando "Boli" y Manolito fueron a casa de Juancho Vega, que en ese momento estaba tocando con la "Orquesta Imperial", a pedirle ayuda. "¿Nos sacas de un apuro?". Los Stuka se habían separado, habían tenido una bronca monumental. Pero tenían una gira firmada por León, Ponferrada y Valencia de Don Juan. ¡Una semana seguida en Las Pérgolas! Sin embargo, Juancho tenía los últimos exámenes de la carrera inmediatamente. ¿Cuándo comenzaba la gira? Dentro de dos días, coincidiendo con los exámenes. Fueron a Oviedo, consiguieron que una de las pruebas fuese aplazada y se llevaron a Vega ensayando el repertorio en la furgoneta.

La cosa fue tan bien que, a la vuelta, se fusionaron los dos Stuka con Juancho, la sección de viento de "la Imperial" y dos miembros de los "Excéntricos Oprimidos". Ahí estaba Martagón. Esta especie de patchwork de grupos pasó a llamarse Stukas’70. La marca se había salvado sin saber la importancia que esto tendría en el futuro.

El primer problema al que se enfrentaron Stukas’70 fue que, entre los unos y los otros, habían pasado a tener ocho miembros. Y los cachés estaban calculados para cinco, es decir, que había pocas perras. Eso, los primeros trabajos serios y los servicios militares de cada uno, provocaron un carrusel de abandonos, cambios y ajustes en el equipo titular en los siguientes años. Pero la cosa seguía funcionando.

En esas idas y vueltas es donde Vega sale para siempre del negocio de la música, que sin embargo recuerda con tanto cariño. Lito entra en acción en 1972, mientras Martagón hacía la mili en Melilla, de donde vuelve para reincorporarse definitivamente en febrero del 73. Un poco más tarde llegarían José Ramón Ordoñez como cantante y el saxo de Adolfo Altable, dos piezas fundamentales.

A partir de ahí, la banda empezó a desarrollar un sonido diferenciador pulido con mucho trabajo. Muy influenciados por la música que llegaba desde el Reino Unido. Ensayaban tres días a la semana, tres horas cada día. Tenían un repertorio distinto. Versiones de "The Knack", "The Police", "Men at Work", "Queen", "Status Quo", "Madness", el "Lady Writter" de los "Dire Straits"… Nueva Ola en estado puro. Discos que conseguían por medio de Pedro Hernández, pinchadiscos de la legendaria "Sala Madison", de El Entrego, y gracias a otros djs de las emisoras de radio cercanas, como Jorge Serrano, a la postre diseñador de la portada de "Hazañas Bélicas", o Ángel Álvarez, que tenía un programa que se llamaba "Vuelo 605" porque, además, era piloto de Iberia y aprovechaba sus viajes para estar a la última en novedades.

"Puede que la gente no bailase en nuestros conciertos, pero se nos quedaban mirando. Y nos seguían llamando de todas partes", recuerda Martagón. "Cantábamos en inglés de prao", se ríe Ferreira.

Llega 1980 y "Los Stukas" graban algún concierto de los que hacen. El sonido es profesional y rotundo. El repertorio, brutal. Así que mandan una maqueta a la Fonográfica Asturiana a ver si les interesa. La respuesta es inmediata y clara: Todo esto está muy bien, pero nadie quiere comprar un disco de un grupo que hace versiones. Vale, pensaron.

Volvieron al local de ensayo, compusieron un puñado de canciones. En 1981 publicaron "Hazañas Bélicas". Las influencias se combinaron con el esfuerzo y con el talento. El resto es historia. "Atrapado", "Pólvora" y "Hazañas..." se convirtieron en éxitos de alcance nacional y la leyenda dura hasta nuestros días, a pesar de que ellos nunca abandonaron sus trabajos ni sus vidas.

Les pregunto: "¿Nunca pensasteis que la música os debía algo más profesional, haber podido vivir sólo de eso?"

La respuesta: "En la sociedad, los que sostienen el sistema, los que producen, la ganadería, la agricultura, no son los que mejor viven de ello. Los que ganan más dinero son los intermediarios. En la música pasa igual". "¿Y qué es lo que más os impacta de vuestra carrera?". Carlos lo tiene muy claro: "Que cuarenta y pico años más tarde, vaya a tocar con ‘Los Cavernícolas’ a un pueblo de la provincia de La Coruña y que el del hotel me diga que se acuerda de ‘Stukas’, o que Tonino Marvel, con sus rastas y sus tatuajes, en el homenaje a Toyos, me diga que siendo un crío nos vio tocando ‘Johnie B. Good’ y que marchó para casa decidido a aprender a tocar la guitarra. Esas son cosas que emocionan. Te hacen pensar que algo hicimos, no sólo ganarnos la vida. También tuvimos cierta influencia en otra gente, para los que ‘Stukas’ tuvo importancia".

Osea, me quedo cavilando, que al final… no todo era por ligar, por diversión o por dinero. Es decir, que "Stukas" sí reconocen ser banda sonora y código emocional.

Una aventura compleja llena de idas y vueltas, hazañas y cicatrices. Un cuento mucho más largo de lo que pensábamos, que ya suma sesenta años desde que dio los primeros pasos el La Felguera, cuando no existían los "The Pólice" de Sting. Y cuarenta y muchos desde que inauguraron la movida de los ochenta antes de que en Oviedo se abriera, por ejemplo, "la Santa Sebe".

Jugando con las letras de sus éxitos, no todo ha sido "Hey, mira esa chica, hey, que buena está, la de vaqueros ajustados". También ha habido "cuentos de hadas pasando por sus cabezas, llenándolas de nubes de sueños rosas". Puede que, a fin de cuentas, no haya que despertar y que la vida sí sea un sueño, "Stukas".