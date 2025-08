IU y PSOE pactan obras e inversiones por valor de 7,5 millones en Langreo: estas serán las principales actuaciones

El gobierno de Langreo (IU) y el grupo municipal del PSOE han pactado una batería de obras e inversiones en el concejo por valor de 7,5 millones de euros. Se trata de dos partidas. La primera, de 864.580 euros, se trata de obras que se pondrán en marcha ya, para las que hay dinero disponible. Los otros 6,68 millones están condicionados a la aprobación o la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, uno de cuyos decretos permite este tipo de inversiones (uso de gran parte del remanente municipal) a los ayuntamientos.

Este plan de obras e inversión fue aprobado en el Pleno de Langreo celebrado este jueves. IU y PSOE votaron a favor, el resto de los grupos (PP, Vox y concejales no adscritos) lo rechazaron. Tal y como explicaron de forma conjunta equipo de gobierno (Marina Casero, concejala de Hacienda) y los socialistas (Javier Castro, portavoz municipal), el remanente municipal asciende a casi 10,9 millones. De ellos, se quieren sacar adelante inversiones y obras por valor de 7,5 millones, en dos fases, la primera fija, la segunda, la más importante (6,7 millones), variable, si el Gobierno central lo permite.

"Presentamos a este Pleno dos modificaciones de crédito diferenciadas. La primera de ellas para comenzar ya su ejecución y la segunda con una aprobación condicionada a los presupuestos generales de Estado o una prórroga de estos", explicó Marina Casero. "La decisión tomada se corresponde con una gestión responsable para evitar romper la normativa fiscal vigente, lo que provocaría una futura merma de la capacidad económica del Ayuntamiento".

Con este pacto inversor se da continuidad al acuerdo presupuestario que también alcanzaron Convocatoria por Llangréu (IU, el gobierno local) y el grupo socialista en el Ayuntamiento. "El PSOE ha defendido que el remanente debía priorizar las necesidades de los barrios, la mejora de los servicios municipales y el refuerzo de la cohesión social", subrayó Javier Castro. "Este acuerdo forma parte del pacto presupuestario que alcanzamos en exclusiva con el gobierno local y que hemos defendido con total transparencia", añadió.

El primer paquete de medidas, con 864.580 euros, recoge la adquisición "de maquinaria para los servicios operativos, la modernización del parque de barredoras, la reparación de la calle del Norte (La Felguera), inversiones culturales en la Pinacoteca y las bibliotecas municipales, así como mejoras en las instalaciones del Ecomuseo".

El segundo expediente aprobado, pendiente "de marco legal estatal", contempla la reforma de campos de fútbol y canchas deportivas, la recuperación del puente de hierro de Sama, y la rehabilitación de varios centros sociales. Destacaron que "uno de los proyectos relevantes de este remanente será la creación de la Casa de la Mocedá, el primer espacio para jóvenes diseñado por ellos mismos mediante un proceso participativo". Se continuará con las actuaciones integrales "en los parques del concejo", con asesoramiento de los grupos de participación infantil y juvenil. Proseguirían también el plan de asfaltados, tanto en la zona rural como urbana, y se llevarían a cabo compras de maquinaria para los servicios operativos del Ayuntamiento que "supondrá casi un millón de euros, lo que generará una notable mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía".

Entendimiento y críticas

"El grupo municipal Socialista ha actuado con responsabilidad institucional. No formamos parte del gobierno local, pero contribuimos con una oposición útil y constructiva que prioriza el interés general", recalcó Javier Castro. "Ahora corresponde al gobierno ejecutar con eficacia estos acuerdos. Desde el PSOE seguiremos haciendo un seguimiento riguroso". Tanto IU como PSOE añadieron que el uso del remanente "no es una iniciativa aislada, sino parte de un marco de colaboración estable que ha permitido aprobar los presupuestos municipales para 2025 y que continuará con nuevas fases de inversión conforme lo permita la normativa fiscal vigente".

Más críticos con el acuerdo fueron el resto de grupos municipales. En el Pleno PP, Vox y No Adscritos explicaron que no se dialogó con ellos para llegar al acuerdo, y destacaron la posibilidad de que gran parte del acuerdo no llegue a ejecutarse, al estar condicionado a decisiones estatales.