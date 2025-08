Hablan los desalojados por el derrumbe en Mieres tras regresar a sus casas: "Teníamos ganas de volver, salimos con lo puesto"

Los vecinos del número 1 de la calle Siero ya están en casa. Salvo el habitante del bajo afectado por el derrumbe, todos han podido volver a dormir a sus pisos tras dos noches fuera de ellos. Una de esas vecinas que tuvieron que salir casi por piernas de su vivienda fue Marta Velasco, que vive en un cuarto piso del inmueble. "Teníamos ganas de volver a casa porque la verdad es que pudimos salir a penas con lo puesto", señalaba a la par que accedía al portal, una vez desprecintado.

Esta mujer fue una de las personas que fue evacuada a la residencia de estudiantes del campus de Mieres, donde pasó dos noches. "La verdad es que nos trataron muy bien, pero queríamos estar en nuestra casa", apunta.

Marta Velasco no se enteró de lo sucedido hasta que su pareja le dijo que tenían que abandonar su domicilio por orden de los bomberos. "Yo había llegado de caminar y me iba a meter en la ducha y fue cuando mi pareja me dijo que los bomberos estaban dando orden de desalojar", apunta. Con las mismas, hicieron una pequeña maleta con algo de ropa, "en principio para una noche", y salieron de su casa sin saber que iba a suceder.

Ahora, tras dos noches en el campus, Marta Velasco ha podido volver a su casa. Lo hace sin ningún temor. "Si los técnicos, que son los que saben, dicen que no hay ningún riesgo, pues la verdad es que volvemos tranquilos a casa", explicaba. Vaya que si lo hizo, ya que lo primero que se planteó fue dormir una siesta: "Aunque en el campus estábamos bien, fueron dos noches de dormir poco, ya que quieras que no le das vueltas a la cabeza", señalaba.

Marta Jiménez conversa con los vecinos ante el edificio, aún precintado. / A. Velasco

Retorno

Pasadas la una y media de la tarde de este viernes, la concejala de Desarrollo Urbano de Mieres, Marta Jiménez, comunicaba que los vecinos del número 1 de la calle Siero, a excepción del morador del bajo en el que se derrumbó el suelo, iban a poder volver ya a sus casas. Lo hacía tras las comprobaciones oportunas por parte de los técnicos municipales, que dieron el visto bueno al regreso de la treintena de personas que fueron desalojadas el pasado miércoles.

Jiménez acudía al inmueble de la calle Siero en torno a las 13.30 horas, donde la esperaban un perito y una arquitecta del seguro para comprobar los daños en el piso afectado, uno de los bajos del edificio. Allí también estaban un grupo de vecinos, a los que la concejala comunicó que según los técnicos municipales iban a poder volver a sus casas. «Al final estos vecinos van a poder regresar a casa», comentaba la edil, apostillando que había una excepción: «Salvo obviamente el vecino de la vivienda colapsada».

Causas

La responsable municipal hizo referencia al informe que en el momento de sus declaraciones se estaba cerrando por parte de los técnicos del Ayuntamiento: «A grandes rasgos, lo que evidencian es que estos edificios tienen muchos años de construcción y hay que hacer una serie de actuaciones, pero dejan claro que son completamente seguros para los vecinos». Respecto a las causas del colapso, Jiménez quiso ser prudente, aunque, según ha podido saber este diario, estarían relacionadas con las humedades y la falta de ventilación en el bajo, lo que con el paso del tiempo habría derivado en el derrumbe del suelo del edificio.

Un agente de la Policía Local desprecinta el inmueble afectado. / A. Velasco

Mientras la edil daba explicaciones sobre lo sucedido, dos agentes de la Policía Local procedían a desprecintar el edificio. Los primeros en entrar fueron el perito y la arquitecta, acompañados por un responsable municipal, quien los guió al interior de la vivienda dañada para que pudieran realizar las labores que les correspondían. Posteriormente fueron los vecinos quienes ya pudieron volver a ocupar sus viviendas tras dos noches alojados bien con familiares o bien en la residencia de estudiantes del campus de Mieres.

Además, los informes también constataron que ni el inmueble afectado ni los colindantes presentan daños estructurales, por lo que son "totalmente seguros".