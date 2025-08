El Ayuntamiento de Langreo no intervendrá tras la "okupación pacífica" de una casa en Lada

El Ayuntamiento de Langreo no intervendrá en el caso de la "okupación pacífica" de una vivienda en Lada. Así lo explicó ayer el edil de Urbanismo, José Antonio Cases, después de que llegara al registro municipal una declaración responsable firmada por Hany S. Rodríguez, vecino del distrito langreano.

José Antonio Cases. |

Rodríguez, en el escrito entregado, explica que, tras detectar humedades en el bajo de la casa, procedentes de la vivienda anexa (cuya parte baja lleva décadas abandonada), decidió acceder a ella y "ocuparla de forma pacífica", con el objeto de "limpiarla" y "frenar la extensión del moho", sin "ningún afán de usurparla ni nada parecido". Quiso dejar constancia de su "buena fe" avisando de su acción al Ayuntamiento, mediante un escrito que tramitó a través del Registro Municipal a finales del mes pasado.

En opinión del edil de Urbanismo de Langreo, "lo que parece es que se trata de utilizar al Ayuntamiento con carácter instrumental, para que quede reflejado que comunica a una administración pública sus intenciones. Pero eso es un tema que a nosotros no nos incumbe, es algo entre particulares. Es un expediente que se tendrá que ver por parte de los servicios municipales, pero ahí el Ayuntamiento no tiene nada que ver en principio, si no afecta a una propiedad pública. Otra cosa sería que hubiera un alero con riesgo de caer a la calle, un peligro de ruina, insalubridad o algo similar. Esto parece que es un caso de Derecho Civil, entre particulares, aunque habría que verlo en detalle".