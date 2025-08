Barbón replica a Queipo en San Martín del Rey Aurelio: "El PP rechaza el alivio fiscal a la clase trabajadora"

Poner freno a la ultraderecha en Asturias, en España y en Europa. Ese fue el mensaje que el presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, lanzó este domingo durante la fiesta de La Camperona, organizada por la Agrupación Socialista de San Martín del Rey Aurelio. En el acto, Barbón arengó a sus militantes a "no rendirse contra la derecha y la ultraderecha, ellos no tienen la fuerza de la convicción".

El líder socialista aseguró que "no podemos rendirnos ante los Trump, Bolsonario, Milei, Meloni u Orban", y admitió que "aunque en Europa está costando resistir, se está poniendo pie en pared para defender los valores y libertades ante el neofascismo". Y todo ello, dijo, "con un PP en Europa que coquetea con la extrema derecha, con lo que la amenaza está ahí encima de la mesa".

Por la izquierda, Barbón, Salgado, Verónica Noval y el eurodiputado Jonás Fernández, en La Camperona. | A. VELASCO

Barbón estuvo previamente en la mina de la Bornaína, donde se rindió homenaje a los ocho asesinados (una mujer y siete hombres) por las tropas franquistas. Y en La Camperona también hizo referencia a ello: "Quiero dejar un mensaje a los ofendiditos que siempre hay cuando uno hace un recuerdo de este tipo: no entiendo el por qué se ofenden, ya que solo se ofende el que tiene algo que ocultar". "Yo no me ofendo cuando se habla de los crímenes del estalinismo, o de la dictadura de Maduro", prosiguió, para agregar que "yo no me ofendo, digo que es una dictadura y la condeno". "Vamos a seguir recordando porque sabemos que el recuerdo es la vacuna contra la intolerancia y contra el odio", apostilló.

"Alivio fiscal"

Barbón también aprovechó para criticar la postura del PP en Asturias sobre la reforma fiscal que plantea el Gobierno autonómico. "He leído al portavoz provisional de la derecha en Asturias (Álvaro Queipo, líder del PP regional), criticar y decir que no va a votar nuestra reforma fiscal, que es una reforma que beneficia al 80% los asturianos y asturianas a los que se les van a bajar los impuestos", dijo sobre la posición expresada por Queipo en la entrevista publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA. Y añadió Barbón: "Solo esgrime el motivo de que se le sube lo que tiene que pagar de IRPF a los que ganan más de 175.000 euros". "Cuando decían aquello de que querían beneficiar a las clases medias y clases trabajadoras es mentira", dijo Barbón, para quien "votar en contra es oponerse a que haya un alivio fiscal, de que haya beneficios fiscales, de que la gente de familia clase trabajadora y clase media pueda vivir un poco mejor".

En el acto también intervino Manuel Salgado, secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE, que llamó a los jóvenes para "combatir el nuevo modelo de populismo y de neofascismo que está asolando el mundo". "Hemos conseguido un estatus de bienestar, que lleva la marca y el sello del Partido Socialista y de los sindicatos y de la UGT", afirmó.

Balance de Ardines

Mientras, el alcalde San Martín, el también socialista José Ramón Martín Ardines, hizo balance de legislatura. "Este equipo de Gobierno tiene una enorme fortaleza, y aún en minoría, hemos sabido llegar a acuerdos con aquellos grupos políticos que lo quieren", dijo. Subrayó que además de gestionar el presupuesto municipal, "estamos abordando inversiones como consecuencia del acuerdo que hubo con IU y Arranca San Martín respecto al remanente del año pasado, que son 800.000 euros". "Ahora renovamos ese acuerdo y vamos a tener 2,5 millones de remanente para poder seguir interviniendo en pueblos y calles para beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas".