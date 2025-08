El silencio devora Brañagallones, con el refugio cerrado todo el verano: "Es el motor del Alto Nalón"

A cal y canto. El refugio de Brañagallones, en Caso, pasa su primer verano cerrado desde su rehabilitación y reapertura como refugio de montaña. Los visitantes siguen realizando diferentes rutas que parten de este emblemático alojamiento en plena montaña, pero deben buscar dónde dormir a kilómetros, siendo el pueblo más cercano y accesible Bezanes, a once kilómetros. Las instalaciones, ubicadas a 1.250 metros de altitud y propiedad del Principado con cesión a la Federación de Deportes de Montaña, siguen a la espera de una reforma que está adjudicada, pero que no se ha llegado a realizar por problemas burocráticos. En este enclave solo reina un rotundo silencio.

Uno de los principales afectados por el cierre de esta joya en mitad del parque natural de Redes es Rafael Fernández, conductor del "tren" que lleva al refugio (un tractor con mucha fuerza). "Es una vergüenza que la Administración no ponga remedio, no les importa nada", afirma, con tono enfadado. "Se adjudicó la obra y luego rechazaron hacerla esta primavera. Ahora están buscando otra empresa para adjudicarla", lamenta. El conductor muestra poca confianza. "Para el año que viene seguiremos con el refugio cerrado, estoy seguro", cuenta. "Nuestra presión se puede notar en las elecciones, pero a quién vamos a votar si son todos iguales", remata.

Rafael Fernández, con su "tren" para subir al refugio de Brañagallones. / Mario Canteli

Fernández dice que el refugio tiene una enorme repercusión en la zona. "Es el motor del Alto Nalón", afirma. E insiste en que la obra debería empezar ya: "Aquí en invierno no se puede trabajar. Si no se está aprovechando el tiempo ahora, para la temporada que viene estamos igual". "A estas alturas del siglo XXI, no se comprenden estas cosas", remata, más enfadado que cuando empezó a hablar.

Otra opción para disfrutar de la montaña es hacer "vivac" (dormir al aire libre), alternativa que eligieron Lucía Gálvez y sus amigos, procedentes de Madrid. "Unos amigos nos recomendaron el refugio, llegamos y nos dimos cuenta de que estaba cerrado, así que tuvimos que decantarnos por hacer ‘vivac’", relata la madrileña. "Ojalá tire para adelante la reforma. Es una pena que esté así", prosigue. Gálvez está de acuerdo con Fernández en denunciar la falta de servicios en la zona. "Después de dos días caminado por aquí te hace falta una ducha caliente, un refugio", apunta.

Desde Bezanes sube el "tren al paraíso", el tractor con remolque con capacidad para 18 personas que conduce Fernández. Parte desde este pueblo y, durante once kilómetros de ruta y una subida de 600 metros de altitud, los visitantes pueden disfrutar de unas vistas sobre la naturaleza del valle del Nalón acompañada de una explicación acerca de la flora y la fauna.

Luis Rodríguez y Maite Villar, en pleno descanso. / Mario Canteli

Algunos optan por subir en él, como Carmen Bacaicoa. "Es una pena que no esté abierto el refugio", asegura esta mujer, mientras mira el edificio sentada en una de las pocas mesas que no están tapadas. Bacaicoa llegó a Brañagallones gracias a un documental y afirma que el lugar es "como el mismo Paraíso". "Da paz y no está masificado", añade. Ella y su familia optaron por alojarse en Caleo para disfrutar de unas rutas que ya habían hecho en 2020.

Entre los más atrevidos están los que suben hasta el refugio a pie, como los también madrileños Luis Rodríguez y Maite Villar que tardaron 2 horas y 50 minutos en llegar desde Bezanes. Definen la ruta como "preciosa". "El entorno está muy bien conservado y es un paseo genial", relatan. Ambos confirman que subieron al refugio pensando que abriría por la noche y aseguran que regresarán "cuando lo abran". "El alojamiento abre la posibilidad de que la gente no tan montañera pueda disfrutar. Además de aquí salen muchas rutas. Estaría muy bien que funcionara cuanto antes".