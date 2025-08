"Les dieron chocolate y pan y los asesinaron vilmente": el homenaje a los represaliados de La Bornaína, en San Martín del Rey Aurelio

Olivia Zafa Castillo, Aquilino Suárez Fernández, Cándido Fernández Montes, Francisco Fernández Nava, Vicente Roces Fernández, Jamino Fernández Suárez, Amalio Fernández Rodríguez y José García Iglesias. Fueron las ocho personas asesinadas en 1938 en la bocamina de La Bornaína, en San Martín. Y este primer domingo de agosto, la familia socialista se reunión para brindarles de nuevo homenaje y que su memoria no caiga en el olvido.

Un acto en el que estuvo el presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón; el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines; la secretaria de Justicia y Memoria Democrática de la FSA-PSOE, Verónica Noval; la secretaria de Memoria Histórica de las Juventudes Socialistas de Asturias, Águeda Areces, y el secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE, Manuel Salgado.

Águeda Areces fue la primera en tomar la palabra. Destacó durante su intervención que "tenemos que recordar y no dejar que esas injusticias se vuelvan a repetir". Para la responsable de las Juventudes Socialistas, "vivimos tiempos también muy oscuros, en los que parece que está de moda ser mala persona, ser racista o ser machista". Y agregó: "Aunque sea una moda que también pasará, no podemos negar que hay muchos jóvenes, especialmente hombres, que están muy radicalizados y que creen que las mujeres y la gente de izquierdas suponemos una amenaza".

Asistentes al homenaje de La Bornaína. / A. Velasco

Y ante eso, Águeda Areces apuntó que "no podemos callarnos, no podemos ceder espacios, no podemos dejar que avancen". "Ahora las batallas se libran en las redes sociales, y el algoritmo tiene una ideología determinada y casualmente siempre próxima a la derecha y a la extrema derecha. Con lo cual, tenemos que dar también esa batalla en redes sociales", dijo.

Memoria feminista

Mientras, Verónica Noval, puso sobre la mesa el papel de las mujeres en lucha. "Hay que realzar la memoria de todas esas mujeres que durante años estuvo silenciada; nadie hablaba de ellas, pero fueron imprescindibles para la lucha por las libertades", apuntó la responsable de la FSA, que agradeció que "en estos últimos años se está intentando recuperar la memoria de las mujeres gracias a unas cuantas compañeras que a través de la Fundación José Barreiro están recogiendo todas esas historias y poniéndolas a disposición de todos nosotros".

La secretaria de Memoria Democrática de la FSA también quiso poner sobre la mesa los proyectos que su departamento está apadrinando. Por un lado, explicó, "estamos trabajando con todas las agrupaciones para identificar a todos los represaliados y a aquellos personas que son susceptibles de pedir esa reparación personal a su honor y dignidad". Por otra parte, anunció que se presentarán mociones en todos los ayuntamientos para que los concejos respalden la creación de "Lugares de la memoria", poniendo a la propia Bornaína como ejemplo.

También entre los asistentes había familiares de las víctimas. Era el caso de José María Suárez, sobrino político de uno de los enterrados: "Aquí hay ocho compañeros enterrados, a los que mataron vilmente después de darles una onza de chocolate y un cacho de pan y prometerles que los les pasaría nada". El hombre, que formó parte de quienes impulsaron el monumento existente hoy en La Bornaína, señalaba que "es importante que esto no se olvide, y recordar lo que pasó aquí".