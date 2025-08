Reabierto, con "servicios básicos" y tras ocho meses de parón, el refugio de montaña de Brañagallones (Caso)

El refugio de Brañagallones vuelve a funcionar, al menos de forma parcial, tras permanecer ocho meses cerrado. A la espera de una reforma que no acaba de ponerse en marcha, José Manuel Prado, guarda del equipamiento, ha decidido retomar la actividad durante los meses de agosto y septiembre para dar "unos servicios básicos" al visitante y no perder toda la temporada estival. El servicio de bar ya ha funcionado este domingo y la idea es ofertar alojamientos a partir de mediados se esta semana, cuando se concreten cuántas de las cuarenta plazas de las que dispone el refugio pueden estar disponibles.

La cubierta del edificio está en muy malas condiciones y todo el complejo se alimenta de dos viejos generadores de gasoil que, además de gastar mucho, se estropean con frecuencia. Para solventar todas las deficiencias se proyectó una obra que supone una reparación integral del tejado, impermeabilización y estructura soporte (rastreles), así como la mejora de ventilaciones, chimeneas y la instalación de ventanas oscilobatientes tipo "velux". También habrá paneles solares. El refugio se cerró en diciembre para acometer la obra, que se aplazó hasta la primavera por la climatología. Transcurrida esa prórroga, la adjudicataria renunció y en junio el Principado anunció que iba encargar la obra a Tragsa.

Sin embargo, a la espera de que se concrete administrativamente la puesta en marcha de una obra que no llega, el guarda de la instalación –propiedad del Principado y gestionada por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (Fempa)– ha decidido reabrir. "Estamos empezando a funcionar. El sábado subimos la bebida y el viernes el gasoil. Estamos adecentando las instalaciones para dar unos servicios básicos que todavía no están del todo definidos. Depende del personal que encontremos porque es complicado a estas alturas del verano", señaló Prado.

El refugio de Brañagallones, ayer. / LNE

El guarda señaló que "la intención que tenemos es abrir agosto y septiembre. Habrá servicio de bebidas aunque el de restaurante habrá que ceñirlo a unas tapas o cosas sencillas". En lo referente al alojamiento, el número de plazas de hospedaje no está decidido, pero quedará concretado todo a principios de esta semana: "El refugio tiene 40 plazas y habrá las que se pueden abrir para darles servicio".

Sobre los retrasos de la obra y los problemas del refugio, Prado indicó que "personalmente, me mata que nos encontremos en estas circunstancias por la falta de implicación de quien corresponda. Pero vamos a hacer un esfuerzo para poder dar unos servicios básicos por lo menos. La idea es funcionar en agosto y septiembre para ver si después comienzan de una vez las obras. A nosotros por ahora no nos han comunicado nada y realmente no sé si van a empezar este año o no. No tengo ninguna notificación".

Una larga espera

Los trabajos para reformar el tejado e instalar un nuevo sistema energético basado en paneles solares (con un generador de apoyo) en el refugio de Brañagallones debían comenzar en diciembre (fecha en la que se cerró la instalación), pero quedaron pospuestos hasta abril por las complicadas condiciones climatológicas en la zona. Al finalizar esa prórroga, la obra siguió sin arrancar por el desencuentro existente entre la empresa adjudicataria de la obra y la firma encargada de la dirección técnica. Finalmente, la adjudicataria mostró a principios de junio su voluntad de renunciar al contrato. El Principado anunció entonces que iba a encargar a Tragsa la obra (con un plazo de ejecución de ocho meses y un coste de 677.430 euros), aunque primero se debía formalizar la renuncia de la adjudicataria. A la espera de que los trabajos se retomen, el refugio abrirá de forma parcial en agosto y septiembre.