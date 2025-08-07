Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa

El verano es temporada alta para los ladrones. Especialmente para los que se dedican a asaltar viviendas aprovechando las vacaciones de sus moradores. La Policía Nacional ha detectado este jueves, en al menos tres edificios completos de Mieres, pisos marcados por los cacos para comprobar si hay o no gente, con el fin de entrar en el caso de que estén vacíos. Los agentes de la unidad científica de la Comisaría de Mieres ya han eliminado estas marcas, elaboradas con hilos de silicona, y se ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia.

A primera hora de esta mañana, una pareja de agentes de la Policía Científica entraba en un portal de la céntrica calle Teodoro Cuesta, tras ser alertados por un vecino. Los policías comprobaron que en todas las puertas de las cinco plantas del edificio había un hilo o punto de silicona entre el marco superior y la propia puerta. Este testigo es el que usan los ladrones para comprobar si la vivienda está o no habitada. Fuentes policiales explicaron que el modus operandi de estas bandas, generalmente itinerantes, es volver unos días después para ver si la silicona está rota, señal de que alguien ha entrado o salido de la vivienda, o por el contrario, se mantiene como la dejaron, indicativo de que probablemente no haya nadie y puede ser un objetivo para entrar a robar. Estos hechos se han repetido, según fuentes policiales, en al menos otros dos edificios.

Una vecina señala el punto de silicona, tras haber sido retirado por los agentes. / A. Velasco

Pesquisas

Durante toda la mañana, los agentes estuvieron fotografiando las puertas y tomando huellas para tratar de identificar a los autores. Además, también informaron a los vecinos, muchos de ellos sorprendidos y preocupados, de lo que había sucedido, y de las recomendaciones a seguir para evitar un posible robo.

Lo cierto es que hay que fijarse mucho para ver la delicada marca que dejan los ladrones. Consise en un pequeño hilo de silicona, en este caso de un color muy similar al de las puertas, lo que hace prácticamente imperceptible su presencia para cualquier vecino que no se fije exactamente en ese punto.

Consejos

La Policía Nacional informaba a los vecinos de las recomendaciones a seguir. Por un lado, en el caso de ver movimientos extraños de gente ajena al portal, dar inmediatamente la señal de aviso y ponerse en contacto con la comisaría. También piden a vecinos de portales que aún no han sido marcados, que si detectan marcas en sus puertas, miren la de sus vecinos y avisen a la Policía, e incluso las retiren.

Por otra parte, también pidieron a los vecinos que cerrasen sus puertas con llave, para no facilitarles el trabajo a los cacos. Además, en el caso de irse de vacaciones, tratar de que familiares o vecinos de confianza pasen con cierta asiduidad por el domicilio, para que se vea cierto movimiento por el piso.

Y otro detalle a tener en cuenta, que no es menor, son los felpudos. "Muchas veces, cuando los servicios de limpieza de los portales pasan por las plantas, los dejan enrollados al lado de la puerta. Es conveniente avisar de que los vuelvan a colocar en su sitio", señalan las fuentes policiales consultadas. Otra opción es directamente, si uno se va de vacaciones, retirarlo al interior de la vivienda.

En todo caso, la Policía Nacional de Mieres ya está alerta para evitar que estos amigos de lo ajeno se hagan con algún botín. Además de retirar los testigos, desde la Comisaría de Mieres se ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia especial, que contará con agentes uniformados y de paisano, y que pondrán todo su empeño en evitar que el verano suponga esa temporada alta para los ladrones.