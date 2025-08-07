Bezanes se pone las madreñas: la localidad casina acoge su carrera mundial en calzado de madera (y estos son los sabrosos premios)

Bezanes ultima los preparativos para acoger este sábado la V Edición del Campeonato del Mundo en Carrera de Madreñes y calzado de madera. Se celebrará a las 18.00 horas, en el marco de las Fiestas de San Salvador de Sobrecastiello.

El evento contará con diversas categorías. Habrá dos infantiles, sin distinción de sexo: una de ellas hasta los siete años y otra de siete a catorce. La categoría de adultos, con apartados para hombre y mujeres, irá de los 14 a los 49 años. Por último, habrá otra categoría de mayores de 50 años.

Los premios para los adultos consistirán en botellas de vino, paquetes de pastas y chorizos, mientras que para los más pequeños habrá chuches. Las inscripciones están abiertas en el Bar La Bolera o a través del enlace disponible en el perfil de Instagram de la Comisión de Festejos: @comisionbezanes. También será posible inscribirse el mismo día del evento, hasta minutos antes del inicio de la carrera. El precio de la inscripción es de 5 euros para los adultos y dos euros para los niños.

"Este campeonato, que tiene como objetivo mantener viva una tradición profundamente arraigada en el concejo, es organizado desde la Asociación Cultural, Recreativa y de Festejos de Sobrecastiello que, con enorme esfuerzo y dedicación, hace posible esta cita anual tan especial", señalaron los organizadores. Añadieron que esta quinta edición "cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Caso y la colaboración de la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias, que respaldan la iniciativa como parte del impulso a las tradiciones y al deporte popular en el medio rural".