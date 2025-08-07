Bezanes se pone las madreñas: la localidad casina acoge su carrera mundial en calzado de madera (y estos son los sabrosos premios)

Se celebrará este sábado a las 18.00 horas, en el marco de las Fiestas de San Salvador de Sobrecastiello.

Niños participantes en la prueba del pasado año.

Niños participantes en la prueba del pasado año.

M. Á. G.

Bezanes (Caso)

Bezanes ultima los preparativos para acoger este sábado la V Edición del Campeonato del Mundo en Carrera de Madreñes y calzado de madera. Se celebrará a las 18.00 horas, en el marco de las Fiestas de San Salvador de Sobrecastiello.

El evento contará con diversas categorías. Habrá dos infantiles, sin distinción de sexo: una de ellas hasta los siete años y otra de siete a catorce. La categoría de adultos, con apartados para hombre y mujeres, irá de los 14 a los 49 años. Por último, habrá otra categoría de mayores de 50 años.

Los premios para los adultos consistirán en botellas de vino, paquetes de pastas y chorizos, mientras que para los más pequeños habrá chuches. Las inscripciones están abiertas en el Bar La Bolera o a través del enlace disponible en el perfil de Instagram de la Comisión de Festejos: @comisionbezanes. También será posible inscribirse el mismo día del evento, hasta minutos antes del inicio de la carrera. El precio de la inscripción es de 5 euros para los adultos y dos euros para los niños.

"Este campeonato, que tiene como objetivo mantener viva una tradición profundamente arraigada en el concejo, es organizado desde la Asociación Cultural, Recreativa y de Festejos de Sobrecastiello que, con enorme esfuerzo y dedicación, hace posible esta cita anual tan especial", señalaron los organizadores. Añadieron que esta quinta edición "cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Caso y la colaboración de la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias, que respaldan la iniciativa como parte del impulso a las tradiciones y al deporte popular en el medio rural".

