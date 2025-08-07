Blimea celebra San Roque este viernes con un maratón de actividades
El día estará repleto de sorpresas para disfrutar en la plaza del municipio de las fiestas en honor al peregrino
Javier Canal
Blimea lo tiene todo listo para celebrar las fiestas de la Plaza de San Roque. Este viernes, 8 de agosto, habrá a las 10.00 horas una recogida de flores y ramas donadas por el vecindario para decorar el "ramu" en la plaza. A las 11.00 horas llegan los juegos infantiles para los más pequeños. La actividad se lleva a cabo en colaboración con el módulo de Monitor de Tiempo Libre del Taller de Empleo del Ayuntamiento de San Martín.
Quince minutos más tarde, se abrirá el puesto de libros de segunda mano. Y a las 11.30 horas comenzará el traslado de San Roque desde la iglesia a la plaza. Al mediodía se inaugurará en el paseo La Libertad las exposiciones de fotografías "Casas de indianos II", de José Julio Velasco Ordoñez; y de muñecas "Amigurumis", de Soraya Gutiérrez.
También se presentará la novela "Los crímenes del ayer" y firmará ejemplares su autor, Fernando Luis Villar. A las 12.30 horas comenzará el montaje en la plaza San Roque de la alfombra floral. A las 14.00 horas llegará la comida infantil.
Por la tarde, a las 17.45 horas tendrá lugar la procesión de San Roque y el Ramu hasta la iglesia de Blimea. Y a las 18.00 horas habrá una misa en la plaza en recuerdo de todos los vecinos fallecidos.
A las 18.30 horas se llevará a cabo el traslado del Ramu hasta la plaza, donde tendrá lugar un homenaje a la vecina María del Rosario García, "Pina".
Después, a las 19.00 horas, llega la "puya del ramu" y, a continuación, llega la música con la actuación del dúo "Flor de Nopal".
Para poner el broche final, a las 21.00 horas habrá una cena en la misma plaza, antes de que a las 22.00 horas comience allí el baile con el grupo "Mari Mar", que pondrá el broche final a las fiestas de San Roque.
