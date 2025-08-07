La obra de los 60 pisos de alquiler para jóvenes de Langreo avanza con la cimentación
El proyecto tiene un coste de 7,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses
Miguel Á. GUTIÉRREZ
Las obras de los 60 pisos de alquiler para jóvenes en La Felguera cogen ritmo. Los trabajos, que se pusieron en marcha a comienzos del pasado mes de julio, avanzan con la excavación de suelo para la cimentación del bloque residencial. El plazo de ejecución es de veinte meses y el proyecto tiene un coste de 7,8 millones de euros. Las viviendas estarán en Langreo Centro, en la parcela anexa a las actuales viviendas de Vipasa, que hasta ahora funcionaba como aparcamiento provisional.
La construcción del bloque de viviendas se adjudicó en mayo. El presupuesto de licitación era de 8,04 millones. La constructora que se hará cargo de los trabajos es la UTE (unión temporal de empresas) integrada por Arposa 60 y Geoxa General de Construcciones. El plan consiste en levantar un edificio de seis alturas, con viviendas desde la planta primera a la quinta. La planta sexta será para los trasteros. El bloque dispondrá de dos portales, uno situado en la calle Dolores Ibárruri (con 25 viviendas) y otro en la calle Llugarín (35 viviendas). Habrá también un local comercial en el edificio.
Financiación
El proyecto dispone de financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea. Las viviendas que se están edificando en La Felguera ocuparán un único solar de 4.149 metros cuadrados, en la zona próxima al estadio de fútbol de Ganzábal. Los pisos que se pondrán en alquiler contarán con salón-comedor, cocina y entre 1 y 3 dormitorios y 1 ó 2 baños.
La mayor parte de las viviendas, un total de 50, contarán con dos habitaciones. Habrá cinco pisos de tres dormitorios y otros tantos de un solo dormitorio. En esta misma zona de La Felguera se construyeron otras 45 viviendas públicas, de carácter social, que fueron habitadas en 2017.
La obra para ejecutar la construcción de estas viviendas de alquiler para jóvenes llega el mismo año en el que se ha alcanzado un acuerdo entre el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Langreo para declarar el distrito de La Felguera como «zona tensionada». Es decir, se va a intentar intervenir en el mercado del alquiler para que, por un lado, no se dispare el coste de los arrendamientos, y para que, al mismo tiempo, exista una mayor oferta de pisos.
La de La Felguera no es la única promoción de vivienda pública de alquiler para jóvenes que verá la luz en la comarca del Nalón. Este año también se adjudicó la construcción de un bloque de 48 pisos en Pola de Laviana, en la calle Alfonso Camín, en las cercanías del nuevo parking y del parque de Los Príncipes.
Ese bloque también contará con garajes y trasteros. Las obras aun no han comenzado. Las dos actuaciones cuentan con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Trifulca en Sama por dos policías que intentaron hacer un 'simpa' en un bar en las fiestas patronales: 'Nunca había visto nada parecido
- Reabierto, con 'servicios básicos' y tras ocho meses de parón, el refugio de montaña de Brañagallones (Caso)
- El Ayuntamiento de Langreo no intervendrá tras la 'okupación pacífica' de una casa en Lada
- ¿En qué consistirá el proyecto de renaturalización del río Nalón en La Chalana? Ya han sido expropiados 9.369 metros cuadrados de terrenos
- Langreo modifica el proyecto del recinto ferial de Talleres del Conde en la recta final de la obra
- Premio de primera categoría de la Bonoloto en las Cuencas: 332.000 euros en esta localidad
- Ataques de oso en el Llosorio: los ganaderos denuncian la muerte de dos de sus animales
- Les dieron chocolate y pan y los asesinaron vilmente': el homenaje a los represaliados de La Bornaína, en San Martín del Rey Aurelio