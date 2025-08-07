El programa de inserción laboral para jóvenes en San Martín hace balance: el 26 por ciento encontró trabajo

Ha terminado el programa "Joven Ocúpate" en San Martín del Rey Aurelio. Y lo ha hecho dejando una inserción laboral del 26% entre los 52 alumnos y alumnas participantes, porcentaje que se ha alcanzado durante el transcurso del programa y en el momento de finalizarlo. En total son catorce los participantes que encontraron trabajo con el taller.

De la misma manera, el 72% de los participantes obtuvo el certificado de profesionalidad. También hubo un 19% que consiguió la acreditación parcial. Del alumnado que se presentó a las competencias claves en Matemáticas y Lengua, el cien por ciento las adquirió con éxito.

El programa se financió con una partida económica cercana al millón de euros procedente del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), que posibilitó el desempeño de importantes actuaciones de limpieza y cuidado del medio rural, así como la ejecución de servicios administrativos.

En este sentido, el módulo de limpieza de edificios intervino en varias edificaciones del municipio; mientras que el de espacios abierto destacó por su intervención integral en el concejo. El de operaciones auxiliares administrativas prestó apoyo a diferentes dependencias municipales, a la vez que el de conservación de montes efectuó la adecuación de varias sendas.

El alcalde, José Ramón Martín Ardines, subrayó que programas como este "buscan facilitar la empleabilidad presente y futura de los jóvenes con un bajo nivel formativo y con dificultades para obtener un empleo".