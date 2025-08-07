La Universidad no es solo para jóvenes: el programa especial para mayores llega a casi 100 personas

El campus de Mieres está, desde su construcción, deseando cada año que auemnte la matriculación en los diferentes grados y másteres que se han ido ofertando. Cada año, decenas de jóvenes se incorporan a la vida universitaria y Barredo quiere ser un polo de atracción para ellos. Pero aunque fundamentalmente el objetivo es captar jóvenes, la Universidad de Oviedo no se olvida de los mayores, y el campus de Mieres tampoco. Por ello, desde hace más de un lustro se implantó en las instalaciones de Barredo el PUMUO, acrónimo de Programa Universatario para Mayores de la Universidad de Oviedo, que cuenta, además, con el respaldo del Ayuntamiento de Mieres, que cada curso apoya económicamente la iniciativa con 15.000 euros. El éxito es incontestable, y el pasado año se matricularon casi un centenar de personas. Para el próximo 2025/2026 ya ha habido una primera ventana de matriculación, que se retomará el próximo 18 de agosto.

El campus de Mieres. / A. Velasco

"Es un programa del que estamos muy orgullosos de formar parte, sobre todo cuando recibimos el agradecimiento de los participantes, a quienes llegar o volver a la Universidad les hace sentirse muy bien", señalaba Belén Alonso, concejala de Educación de Mieres. Y es que el PUMUO es un programa dirigido especialmente a mayores de 50 años, "que incluye una oferta específica con contenidos de interés para dicho sector de la sociedad". Desde el Ayuntamietno explicaron que el pasado curso, el 24/25, el PUMUO en Mieres llegó a 89 matriculaciones. "Año a año, desde que se implantó la sede PUMUO en Mieres, el número de matriculaciones no ha dejado de crecer, haciendo ver que la apuesta por esta importante formación para adultos está siendo de gran utilidad para la ciudadanía", indicó Alonso.

Matriculación

Para el próximo curso, que arrancará el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 9 de febrero en su primer semestre, ya se ha abierto el plazo de matriculaciones. Estuvo operativo entre el 10 y el 31 de julio, y se retomará el 18 de agosto hasta el 5 de septiembre. En esas fechas, los alumnos pueden matricularse para el curso o semestres completos, y también para asignaturas o talleres sueltos. Por otra parte, también se abrirá un plazo para la ampliación de matrícula del segundo semestre, únicamente en actividades que dispongan de plazas vacantes, del 12 al 23 de enero de 2026.

El PUMUO de la Universidad de Oviedo se ofrece, además en Mieres, en otras cuatro sedes: Oviedo, Gijón, Avilés y Luarca. "El programa tiene una duración de cinco cursos y consta de una parte obligatoria, de asignaturas comunes para todo el alumnado y una parte optativa, con el formato de talleres, que atiende intereses más concretos de cada matriculado", explican desde la Universidad de Oviedo. Las materias docentes del programa se agrupan en torno a cuatro bloques temáticos: Humanidades; Ciencias Jurídico Sociales, Ciencias de la Salud y de la Vida y Ciencia y Tecnología.