Arte urbano, acrobacias, circo, cine al aire libre (y mucho más): la oferta de ocio estival para niños y jóvenes en Mieres

Mieres continúa avanzando con las actividades de este verano para los más pequeños. La programación busca promover la igualdad de oportunidades, la conciliación familiar, el ocio educativo y la participación juvenil. Además, desde el Ayuntamiento se está prestando especial atención a la accesibilidad y la equidad para el disfrute colectivo en todo el concejo.

En septiembre, los días 10 y 12 del mes, la Casa de la Mujer acoge, de nuevo, el taller de facepainting. Este está dirigido a adolescentes de 13 a 18 años y lo imparte la artista y formadora Heidy Romo. Esta propuesta combina creatividad, técnica y trabajo en equipo en un espacio seguro, expresivo y participativo.

Para ello, se propone una sesión en la que el maquillaje se transforma en una herramienta de imaginación, juego y afirmación personal. Durante 3 horas, divididas en una hora de explicación y demostración, y seguida de dos horas de práctica en parejas, los jóvenes dejarán volar su imaginación y sus ganas de crear. Para garantizar una atención personalizada, el grupo se limitará a 12 participantes por sesión.

El 5 y 6 de septiembre, Pablo Picallo trae al Salón de actos de la Casa de la Cultura un taller de acrobacias y zancos. Con ellos, se fomentará la actividad físico-deportiva y el control del cuerpo en movimiento para mayores de 12 años. Las sesiones serán de 11.00 a 14.00 horas.

Por otro lado, este mes, los días 20, 21 y 24 de agosto tienen lugar los malabares en los pueblos. Rioturbio, Santa Cruz y Baiña recibirán a malabaristas que harán las delicias de pequeños y mayores.

El próximo miércoles, 12 de agosto, llega a Mieres la Fiesta de la Juventud. De 17:30 a 20:30 habrá arte urbano y paintball en una jornada lúdica, participativa y gratuita dirigida a niñas, niños y jóvenes del concejo, que este año incorpora actividades innovadoras y creativas.

Las actividades se desarrollarán en el patio de los colegios Liceo y Aniceto Sela, que se convertirá, por un día, en un espacio abierto a la expresión, el juego y el arte urbano. Para el taller de grafiti y el paintball solo podrán mayores de 8 años, mientras que para arte urbano sobre piedra será a partir de 4 años.

En el caso del grafiti será necesaria la inscripción previa, debido a la limitación de plazas y el material específico. Para el resto de propuestas no hará falta, ya que funcionarán en formato libre, con acceso por turnos.

Cine e interpretación

Regresa, como otros años el ciclo de cine al aire libre conocido como “Un verano de peli”, una propuesta gratuita pensada para disfrutar del cine en comunidad, bajo las estrellas y en distintos puntos del concejo. El 14 de agosto a las 22.00 horas, en Bustiello, llega el musical "Wonka", interpretado por Timothée Chalamet. El 28 de agosto, de nuevo a las 22.00 horas, en Santullano toca coger la mochila de protones para "Los cazafantasmas: Imperio Helado", la última entrega de la franquicia. El 4 de septiembre, a las 21.30 horas, el Barrio La Villa mueve torres y alfiles con la comedia española "Menudas Piezas". La última será el 5 de septiembre en Lloreo, a las 21.30 horas, con las desventuras de la familia García Loyola en "Padre no hay mas que uno 4: Campanas de Boda".

Entre el 1 y el 5 de septiembre, Mieres se prepara para montar la carpa y levantar el telón con el campamento de circo y teatro para niños de 8 a 12 años. Será un taller de acercamiento a técnicas de circo y acrobacia en cinco jornadas que se repartirán en un bloque de juegos y otro de técnica cada día. En ellas podrán dar sus primeros pasos y tomar contacto con disciplinas físicas que los ayudarán a ejercitar su coordinación, agilidad, flexibilidad y trabajo en equipo.

Además, la primera semana de septiembre en horario de 9.00 a 14.00 horas, en todos los colegios públicos en los que haya un mínimo de 6 menores inscritas, se realizarán colonias con el fin de mejorar y facilitar la conciliación.

Por otro lado, todos los domingos de septiembre, de 17.00 a 19.00 horas, el Salón de actos de la Casa de la Cultura acoge un taller de improvisación para adolescentes. Con ella aprenderán a desarrollar la creatividad sobre la marcha y mejorar sus dotes de actuación.