El coro San Andrés de El Entrego lleva su repertorio a Galicia
El coro San Andrés "Sergio Domingo" de El Entrego participó en Foz (Lugo) en el XXXVII Encuentro coral galaico-astur. Se celebró en la basílica de San Martiño y junto a la formación de la comarca del Nalón –en la imagen– participaron el Coro Asturiano de Gijón, llegado desde La Calzada; la Coral Polifónica Eumesa, de Pontedeume (Galicia); y la Coral Polifónica de Foz, como agrupación anfitriona. Al final del encuentro, todos los grupos cantaron los himnos de Galicia y Asturias.
