"Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban en casa": el susto de la vecina de Mieres que alertó a la Policía de los "marcadores" de puertas

"La verdad es que pasé miedo". Son palabras de la vecina que alertó el jueves a la Policía Nacional de la presencia de ladrones marcando puertas en edificios del centro de Mieres con el fin de comprobar si los vecinos están o no en casa para entrar posteriormente a robar. El Ayuntamiento, por su parte, agradeció la colaboración ciudadana para lograr interceptar la operación. Mientras, la Agrupación Vecinal de Mieres, pide "que se incremente la vigilancia", ya que entiende que "de un tiempo a esta parte, en el municipio se está notando cierta inseguridad en las calles".

La vecina que alertó de la presencia de los cacos, que acaba de mudarse junto a su familia a uno de los edificios marcado por los ladrones, relata lo vivido a LA NUEVA ESPAÑA. "Empecé a escuchar ruidos como a las cinco de la mañana y me extrañó", señala la mujer. Se asomó a la mirilla de la puerta y vio a desconocidos con una linterna del móvil. "Me quedé intrigada y nerviosa, porque no entendía qué pasaba. Y como somos nuevos en el portal, tampoco estaba segura de si eran o no vecinos", apunta.

La mujer relata que le extrañó que los desconocidos tardasen en abandonar el portal y desde la ventana los vio dirigirse a otro. Fue entonces cuando llamó a la Policía Nacional, que se personó y comprobó que, efectivamente, lo que hacían en su portal (y posteriormente en varios más), no era nada bueno. Los agentes de la Unidad Científica descubrieron las marcas de silicona colocadas en las puertas, una técnica que se usa para comprobar si la casa en cuestión tiene habitantes o por el contrario está vacía.

Robos en establecimientos

Desde la Agrupación Vecinal de Mieres, su presidente, Arsenio Díaz Marentes, se mostró "preocupado" por la situación. "Llevamos tiempo percibiendo un aumento de la delincuencia en Mieres y, aunque no tenemos datos que lo atestigüen, si que es algo que está en la calle", apunta el responsable vecinal. Como ejemplo pone la oleada de robos que hubo en primavera en algunos establecimientos hosteleros y locales comerciales.

Aunque la aparición de esta banda itinerante ahora en verano pueda ser esporádica, no ayuda a la tranquilidad de la Agrupación Vecinal. "Lo que pedimos es que se aumente la vigilancia y se esté muy pendiente para evitar cualquier incidente", señaló Díaz Marentes. A su vez, dijo, ya se ha comunicado internamente a los responsables de la Agrupación de que informen a los vecinos de la situación y de que ofrezcan toda la colaboración posible a la Policía Nacional. Además, de cara al invierno, desde la entidad plantean unas jornadas de seguridad ciudadana para abordar la campaña navideña.

Prevención

Mientras, desde el Ayuntamiento de Mieres, el Alcalde, Manuel Ángel Álvarez, puso el foco en la rápida intervención de la Policía Nacional. "Se vuelve a demostrar que Mieres es seguro y que la actuación de la Policía es eficaz", afirmó el regidor. Además, también quiso tener palabras de agradecimiento para la vecina que dio el aviso y para la ciudadanía en general: "La colaboración ciudadana con los cuerpos y fuerzas de Seguridad es fundamental para prevenir en casos como este, ya que, de no ser por ellos, en muchas ocasiones se llegaría tarde".