La "marcas" de los cacos para asaltar viviendas se extienden a Langreo: investigan la colocación de testigos de silicona en dos edificios de La Felguera
Hay varias viviendas en las que han aparecido los hilos con los que los ladrones comprueban si los dueños de la casa están de vacaciones
Miguel Á. Gutiérrez
El uso de testigos de silicona por parte de ladrones para "marcar" casas se ha extendido a la comarca del Nalón. Al igual que ha ocurrido en Mieres, la Policía Nacional ha detectado al menos dos edificios en los que se ha empleado este método, con el que se busca asaltar viviendas aprovechando las vacaciones de sus moradores.
Los agentes de la unidad científica de la Comisaría de Langreo-San Martín ya han inspeccionado las marcas, elaboradas con hilos de silicona, antes de ser eliminadas. Los pisos son marcados por los cacos para comprobar si hay o no gente, con el fin de entrar en el caso de que estén vacíos. En Langreo, por ahora, se han detectado las marcas en varias viviendas de dos edificios de La Felguera.
Hay que fijarse mucho para ver la marca que dejan los ladrones. En un pequeño hilo de silicona, en ocasiones de un color muy similar al de las puertas, lo que hace prácticamente imperceptible su presencia para cualquier vecino que no se fije exactamente en ese punto.
Movimientos extraños
La Policía Nacional aconseja, en el caso de ver movimientos extraños de gente ajena al portal, dar inmediatamente la señal de aviso. También piden a vecinos de portales que aún no han sido marcados, que si detectan marcas en sus puertas, miren la de sus vecinos y avisen a la Policía, e incluso las retiren.
Por otra parte, también pidieron a los vecinos que cerrasen sus puertas con llave, para no facilitarles el trabajo a los cacos. Además, en el caso de irse de vacaciones, tratar de que familiares o vecinos de confianza pasen con cierta asiduidad por el domicilio, para que se vea cierto movimiento por el piso. Y avisar para que los felpudos no queden enrollados y estén colocados.
