En marcha la reconversión de El Arco para salvar su desparación: un modelo a base de franquicias

La operación para activar una nueva red de franquicias de comercio de proximidad sobre la base existente de los supermercados del grupo langreano El Arco ya está en marcha. Durante los últimos días, se han producido varias reuniones con trabajadores de la compañía, actualmente en ERTE, interesados en continuar con las tiendas bajo esta fórmula, con una acogida positiva por parte de varios de ellos.

Tras esta operación se encuentra un grupo inversor independiente, que está colaborando con El Arco en el diseño y ejecución del nuevo modelo. A los interesados se les ha presentado un documento —al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA— que define las claves del proyecto y la estructura planteada para dar continuidad a los establecimientos.

El modelo

En estas conversaciones se ha planteado la posibilidad de que los posibles interesados en las tiendas puedan acceder a la propiedad del negocio con una inversión inicial de entre 15.000 y 25.000 euros, en función del tamaño y estado de cada local. Esta cantidad incluye la activación operativa completa del punto de venta, y el llenado del surtido inicial, y se ofrece la posibilidad ademas de que la financiación sea aportada por este grupo inversor directamente.

Inicialmente, las tiendas operarían bajo la marca El Arco, propiedad del grupo original. El modelo propuesto se basa en una franquicia sin canon de entrada ni royalties, con contratos de tres años, y un servicio integral de apoyo centralizado que incluye compras agrupadas, gestión administrativa y fiscal, soporte ante incidencias y acompañamiento comercial. El objetivo es que el franquiciado pueda concentrarse en lo esencial: atender al cliente y vender.

Según fuentes del proyecto, la iniciativa se desarrollará en varias fases. En esta primera, tendrán prioridad los antiguos trabajadores del grupo, que podrán acceder a condiciones preferentes. Posteriormente, se abrirá la incorporación a nuevos emprendedores o inversores interesados en este modelo de comercio de cercanía, orientado al producto fresco, de calidad y origen local.

Una nueva marca para una nueva etapa

Aunque el arranque operativo se realizará bajo la marca El Arco, el futuro de la red pasará por una identidad renovada: “Ensupunto”. Esta denominación, ya utilizada anteriormente por El Arco, servirá de base para una estructura moderna, profesional y abierta al crecimiento.

El grupo promotor cuenta con una sólida experiencia en procesos de reactivación de activos comerciales y redes operativas en entornos complejos, habiendo liderado anteriormente iniciativas similares en otros sectores.