La mejora de plaza La Salve, en Sama, y su entorno obliga a restringir el tráfico
El tráfico en la calle Cervantes quedará cortado
M. Á. G.
Las obras de mejora de la plaza La Salve y su entorno, en Sama, obligarán a cortar el tráfico en la calle Cervantes. "Este lunes comenzarán las obras de fresado y asfaltado en la calle Cervantes, en Sama. Mientras duren esas tareas, el tráfico permanecerá cortado, permitiéndose únicamente el acceso a residentes y usuarios de garajes", señalaron responsables del gobierno local.
Las mismas fuentes detallaron que "una vez finalizada esta actuación, las labores se trasladarán a la plaza La Salve, donde se habilitarán pasos alternativos para garantizar la movilidad".
El gobierno local insta a los ciudadanos a que "permanezcan atentos a la señalización provisional que se irá instalando durante estos días. Agradecemos de antemano la colaboración y comprensión de todos los vecinos", concluyeron los responsables municipales.
