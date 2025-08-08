La mejora de plaza La Salve, en Sama, y su entorno obliga a restringir el tráfico

El tráfico en la calle Cervantes quedará cortado

La calle Cervantes, en Sama.

La calle Cervantes, en Sama. / M. Á. G.

M. Á. G.

Langreo

Las obras de mejora de la plaza La Salve y su entorno, en Sama, obligarán a cortar el tráfico en la calle Cervantes. "Este lunes comenzarán las obras de fresado y asfaltado en la calle Cervantes, en Sama. Mientras duren esas tareas, el tráfico permanecerá cortado, permitiéndose únicamente el acceso a residentes y usuarios de garajes", señalaron responsables del gobierno local.

Las mismas fuentes detallaron que "una vez finalizada esta actuación, las labores se trasladarán a la plaza La Salve, donde se habilitarán pasos alternativos para garantizar la movilidad".

El gobierno local insta a los ciudadanos a que "permanezcan atentos a la señalización provisional que se irá instalando durante estos días. Agradecemos de antemano la colaboración y comprensión de todos los vecinos", concluyeron los responsables municipales.

