La navegación lúdica sigue sin salir a flote en el pantano de Tanes: una nueva exigencia del Principado aplaza el uso de las embarcaciones

Los planes del Ayuntamiento de Caso para la navegación lúdica en el embalse de Tanes siguen sin poder materializarse. El proyecto, que se ha encontrado con numerosos obstáculos desde que fue concebido, está pendiente un verano más. "Las instalaciones que hay no son suficientes, no reúnen las condiciones, y desde Turismo nos piden ahora que tenemos que instalar un edificio para vestuarios", aseguró el alcalde de Caso, Miguel Fernández.

El Consistorio recurrirá a una construcción prefabricada, que se ubicará al lado de las dos que instaló en su día el Principado. "Estamos esperando por los permisos", señaló el Regidor, que detalló que para esta actuación tuvieron que pedir autorización a la dirección de Carreteras y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Después, añadió, "tenemos que analizar de qué forma poner la navegación lúdica en funcionamiento". "Veremos a ver de hacerlo con el Club Deportivo Caso", comentó.

El Regidor planea, con todas las reservas, que pueda ser durante este año cuando se pueda navegar en el pantano. Está pendiente también la instalación de gradas. El proyecto inicial de una estructura fija, dijo Fernández, no logró la autorización de la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias).

Se optó entonces, señaló el Alcalde sobre uno de los muchos trámites que el Ayuntamiento ha realizado en los últimos años para desarrollar el proyecto, por unas gradas móviles. Esta opción ya ha sido trasladada. El Consistorio aguarda por una respuesta y que esta se produzca lo antes posible ya que "se podría perder una subvención del programa Leader de más de 40.000 euros". En octubre tendría que estar "la obra hecha y pagada", según los plazos marcados por el programa de la Unión Europea (UE), remarcó.

Actividades

Fernández valora celebrar en septiembre diversas actividades en el pantano del parque natural de Redes. La del uso lúdico del embalse de Tanes es una vieja reivindicación de los vecinos que desde hace ya 20 años reclaman la puesta en marcha de la iniciativa, pues consideran que supondrá un revulsivo para el turismo. Desde entonces el proyecto siempre ha estado sobre la mesa, pero cada vez que avanzaba dos pasos retrocedía uno.

El uso lúdico iría en paralelo al deportivo, según los planes iniciales para el pantano de Tanes. El 1 de noviembre de 2023 se dio un espaldarazo a ese segundo objetivo, con presencia de piragüistas de la selección asturiana. Y se desarrollaron varios cursos de iniciación al piragüismo del Club Deportivo Caso. Además, se llegó a adjudicar el pasado verano la gestión de la actividad turística a una empresa, que finalmente no pudo empezar a prestar el servicio.

La navegación en el embalse casín está limitada a las piraguas y canoas cautivas; esto es, que solo pueden usarse en ese embalse para evitar una posible contaminación del agua –que abastece a todo el centro de Asturias– y prevenir la llegada de especies invasoras. Se fijaron también un número máximo de embarcaciones que pueden acceder de forma simultánea al pantano.