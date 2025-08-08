El turismo en Mieres va rodado: el bus implantado por el Ayuntamiento agota sus plazas

Mieres es ya un destino turístico consolidado. Así lo atestigua el hecho de que el bus turístico que el gobierno local puso en marcha para los meses de julio y agosto ha agotado sus entradas. El concejal de Hacienda y Turismo, Álvaro González, mostró su satisfacción por este nuevo éxito que confirma que "Mieres tiene mucho que ofrecer y es un destino que sorprende".

El edil subrayó que desde el ejecutivo municipal "estamos poniendo en marcha una serie de medidas para facilitar la promoción y el posicionamiento de nuestro concejo. Somos Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, tenemos un patrimonio cultural e industrial de enorme valor, una naturaleza que sorprende y tenemos una gastronomía que conquista con lugares absolutamente singulares como la plaza sidrera por excelencia de Asturias, Requejo".

Éxito

"La puesta en marcha de este autobús era un nuevo paso en la dirección de apostar por el turismo y además haciéndolo de forma sostenible, en transporte colectivo, apostando por nuestra Empresa Municipal de Transporte", aseguró el concejal de Hacienda y Turismo, que matizó que este servicio de transportes turístico "conecta algunos de los principales recursos turísticos del municipio y lleva operativo desde el pasado mes de julio". La actividad, gratuita y para la que era necesario reservar, se lleva a cabo los domingos e incluye una visita guiada por profesionales expertos.

"Mieres cuenta con un patrimonio industrial de enorme valor, con elementos como el Poblado minero de Bustiello, el Pozu Espinos o el Pozu Santa Bárbara, el primer pozo declarado BIC en España y que se ha transformado en un centro de innovación cultural que consigue decenas de miles de visitas. Datos que confirman que Mieres es uno de los referentes más importantes de Asturias", señaló el edil.

González también quiso poner en valor que el municipio "tiene un importante patrimonio natural, es el corazón del Paisaje Protegido de las Cuencas y ofrece enormes posibilidades para practicar turismo de naturaleza o familiar". Destacó los 300 kilómetros de sendas para practicar BTT, la na red de rutas o espacios para practicar escalada o el Reto Patrimonio Minero.