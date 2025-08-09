La ampliación del "grifo de Asturias" se financiará con un préstamo europeo

La ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de Rioseco se financiará con el préstamo que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido al Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) para desarrollar actuaciones incluidas en el plan de inversiones previsto para el periodo 2022-2032. La cuantía que se destinará a los trabajos a ejecutar en la planta que suministra agua actualmente a 800.000 asturianos, además de prestar servicio a industrias de la región, asciende a 36,9 millones de euros.

El préstamo alcanza los 67 millones de euros y permitirá movilizar una inversión superior a 211 millones, con el objetivo de "mejorar la capacidad de adaptación del sistema de abastecimiento, garantizar el cumplimiento de las directivas europeas y avanzar en la sostenibilidad ambiental y climática", indican desde el Consorcio. El Banco Europeo de Inversiones concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la UE. Los trámites para ampliar la potabilizadora del Parque Natural de Redes están en marcha. Cadasa ha licitado la redacción del anteproyecto por 127.162 euros.

La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de doce meses desde que se adjudique el contrato para elaborar el documento y presentarlo al organismo. La ampliación de la estación de tratamiento de agua ubicada en Rioseco, el "grifo de Asturias", permitirá duplicar su capacidad de abastecimiento.

Actualmente, en las instalaciones se tratan entre 1.500 y 2.000 litros por segundo, en función de la demanda. Con la ampliación proyectada, que incluye el tratamiento del caudal de la antigua piscifactoría del Alba, se podría llegar a los 5.000 si fuese necesario, según indican desde Cadasa. Se prevé que las obras comiencen en 2027 y se prolonguen, por lo menos, durante dos años.

Nueva tecnología

La planta de tratamiento de agua, que fue construida en 1982 por la Confederación Hidrográfica, será ampliada y también se modernizará con nueva tecnología. Entre los planes del Consorcio figura dotar a las instalaciones de un nuevo depósito, complementario del de Celles, y de un laboratorio central.

La potabilizadora ubicada en Comillera trata el agua que procede de los embalses de Tanes y Rioseco para el suministro del centro de la región. Representa el 98% del volumen que gestiona el Consorcio de Aguas de Asturias.

En 2019, Cadasa adquirió el solar de la antigua piscifactoría del Alba y su concesión de caudal, que era de 1.000 litros por segundo, para ampliar la planta de tratamiento de agua. Ya abordó el derribo del antiguo criadero de truchas, unido al relleno de los suelos para que queden protegidos de posibles crecidas del río Nalón. Las obras costaron 1.194.270 euros. Entre las actuaciones que se financiarán con el préstamo figura la ampliación del sistema de abastecimiento central en las arterias oriental y del bajo Nalón, que costará 109 millones.