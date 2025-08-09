Confinamiento vacuno en Aller: 3.000 reses inmovilizadas en el puerto Ajo tras dar una positivo en tuberculosis

Aunque parece que fue ayer, ha pasado ya un lustro desde que el coronavirus obligó a confinar en sus casas a la población. Ese término, el de "confinamiento" fue repetido hasta la saciedad durante meses. Ahora, en Aller, vuelve a escucharse, aunque en este caso aplicado al ganado. Unas 3.000 cabezas de ganado vacuno han quedado inmovilizadas en el monte Ajo, después de que uno de los animales que se habían subido a pastar a la zona durante el verano diera positivo en tuberculosis después de ser sacrificada.

LA NUEVA ESPAÑA ha tenido acceso a la comunicación enviada por la Consejería de Medio Rural a los afectados, en la que se explica lo sucedido. Según se apunta desde la Dirección General de Ganadería, una de las reses de una explotación de las que subió el ganado a pastar al citado monte estaba en seguimiento por sospechas de enfermedad. El animal "se sacrificó en matadero y se tomaron muestras para su análisis posterior". En este sentido, y al no tener restricciones de movimiento, la explotación subió al resto de sus animales al pasto comunal del monte Ajo.

Sin embargo, siguen explicando desde la Consejería, una vez que esta cabaña estaba ya en el monte, se recibieron los resultados de los análisis de la vaca sacrificada. "Se recibió resultado positivo a PCR y en este momento se está cultivando dicha muestra por el Laboratorio Nacional de referencia", apunta el documento del Principado.

Protocolos

Agregan que "se ha informado a la explotación que debía bajar todos los animales del puerto e inmovilizarlos en sus instalaciones a la espera de las pruebas pertinentes". Sin embargo, al estar en un monte común con animales de otras explotaciones, estas reses también se ven afectadas por los protocolos. "Se está informando a los propietarios que se les pone una restricción sanitaria total, solo a los animales de la explotación que estaban en el pasto, que implica que necesitan guía para realizar cualquier movimiento, incluida la vuelta a su explotación de origen", apunta la Dirección General de Ganadería.

Las consecuencias de la restricción supone que "si un ganadero quiere mover uno de esos animales para vida tendrá que bajarlo a su explotación y hacerle la prueba de saneamiento". Dicha prueba se realizará por los equipos de saneamiento a petición de los veterinarios de la OCA de Pola de Lena. La prueba es gratuita para el ganadero.

Desde la Consejería explican que esta medida es de prevención "para evitar la posible difusión de la enfermedad con el movimiento de animales y en virtud del protocolo de flexibilización". Además, se aplicarán "en tanto en cuanto persistan las condiciones que las motivaron y a expensas de los resultados definitivos".