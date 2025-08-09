Drogas, carreras ilegales y altercados: la denuncia de los vecinos de Lada sobre el estado del distrito

Los vecinos de Lada demandaron mejoras de seguridad para solucionar los problemas de convivencia a los que hacen frente cada día. Las peticiones se realizaron en un primer encuentro que tuvieron en el Centro Social de Mayores Anita Sirgo con el director general de Vivienda del Principado de Asturias, Jesús Daniel Sánchez Fernández, miembros del equipo de gobierno municipal, el alcalde de pueblo, Enrique Camporro.

Durante la reunión, los residentes trasladaron las principales dificultades que detectan todos los días en Lada. Estas van desde problemas de convivencia y seguridad ciudadana, hasta el tráfico de drogas y carreras ilegales de vehículos. También alertaron sobre la falta de seguimiento en la entrega de viviendas sociales.

Tanto el Gobierno del Principado de Asturias como el Ayuntamiento de Langreo escucharon las inquietudes y preocupaciones vecinales con el objetivo de comprometerse a trabajar de manera coordinada en la mejora de la calidad de vida y la tranquilidad en el barrio.

En esta línea, el compromiso del consistorio para revertir la situación es total. “No podemos consentir que esto pase y pondremos todos los medios que estén a nuestra disposición para intentar solucionar estas situaciones. Nos preocupa la calidad y la tranquilidad en la vida de nuestros vecinos y vecinas y, sobre todo, la falta de seguridad y miedo”, indicó el alcalde de Langreo, Roberto García.

Este encuentro ha supuesto el punto de partida para una serie de reuniones de seguimiento que permitirán implementar las medidas necesarias. Con ellas, se darán respuesta a las demandas planteadas para superar la situación expuesta por los vecinos de Lada.

Más casos en Langreo

Asimismo, el resto de Langreo vive otra serie de problemas relacionados con la delincuencia. El uso de testigos de silicona por parte de ladrones para "marcar" los domicilios se ha extendido a la comarca del Nalón. Al igual que ha ocurrido en Mieres, la Policía Nacional ha detectado al menos dos edificios en los que se ha empleado este método, con el que se busca asaltar viviendas aprovechando las vacaciones de sus moradores.

Los agentes de la unidad científica de la Comisaría de Langreo-San Martín ya han inspeccionado las marcas, elaboradas con hilos de silicona, antes de ser eliminadas. Los pisos son marcados por los cacos para comprobar si hay o no gente, con el fin de entrar en el caso de que estén vacíos. En Langreo, por ahora, se han detectado las marcas en varias viviendas de dos edificios de La Felguera.