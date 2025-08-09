La Feria de Muestras de San Martín del Rey Aurelio recupera el automóvil para su galería comercial

Regresa, otro año más, la Feria de Muestras y Exposiciones (Femex) de San Martín del Rey Aurelio. Y con esta ya van 33 ediciones. La cita se celebrará del 9 al 14 de septiembre, en el parque de El Florán. El Ayuntamiento ha anunciado el contenido de un certamen que aspira a ser un gran escaparate del comercio local, acompañado además de una gran variedad de actos culturales, deportivos y lúdicos que se desarrollarán a lo largo de la semana.

La feria se celebrará los días 12, 13 y 14 de septiembre en el polideportivo de Blimea y sus anexos. Esta edición contará con 35 expositores, que representarán distintos sectores comerciales del concejo. Como novedad, se reincorpora el automóvil a la lista. Los participantes serán, en su mayoría, del concejo, y, entre los stands, se incluirán también los institucionales.

La inauguración de la Femex será el martes 9, a las 13.00 horas, en el Aula Cultural Onofre Rojo, en Sotrondio. Además, habrá una degustación de los platos gastronómicos tradicionales, como los nabos, las cebollas y los pimientos. También actuará la Coral San Martín, de Sotrondio.

Una de las novedades de este año es un espacio de uso cultural y empresarial polivalente, anexo a la galería comercial. En él se llevarán a cabo actuaciones musicales, presentaciones comerciales y otro tipo de shows en directo.

Dentro del programa de actividades, destaca el mercado de artesanía, el LXXIII Certamen de ganado o la Marcha a pie y carrera solidaria frente a la ELA. También habrá exhibiciones deportivas y se presentará el trail del Abeduriu.

De igual forma, habrá mesas redondas, retransmitidas en directo por YouTube, talleres de salud y el encuentro con los pensionistas de Ribadesella. Habrá bailes a cargo del grupo folclórico "L’Esperteyu", música con La Bandina y el Coro San Andrés. Volverá el tren de la feria y el servicio de ludoteca y la tertulia de la asociación Rosalíes sobre ciudadanía y derechos. Pablo Medina presentará su libro "El pesu de la nieve", al igual que Ondó Caballero el suyo sobre la sidra. La corderada de las Amas de Casa de Blimea y el espectáculo teatral en la calle y la gran fiesta infantil completan los actos.

LXXIII edición del Certamen Ganadero

El LXXIII Certamen ganadero de San Martín del Rey Aurelio crece hasta las 475 reses participantes (el pasado año fueron 432) de la mano de 39 ganaderías locales. Estas se darán cita el 14 de septiembre en El Florán, en el marco de la Femex.

La distribución es la siguiente: ganado vacuno, 291 cabezas, seguido de caprino con 68, el caballar cuenta con 53, mientras que el ovino con 50 y el asnal con 13. "El aumento es generalizado, con una subida importante en vacuno, y en menor medida en caballar y caprino. En el resto hay pequeñas oscilaciones", explicó el concejal de Medio Rural, Jairo García.

Desde el Consistorio buscan incentivar el sector ganadero con esta feria. "Queremos que sea un aliciente para los ganaderos y ganaderas, no solo por los premios que se conceden, sino también por la jornada de convivencia y de fiesta que se genera en torno a ella, y que despierta mucho interés por parte de los vecinos", aseguró el edil.

El presupuesto económico, incluyendo las ayudas al transportes, los premios y las dietas al jurado, entre otros gastos, asciende a 30.000 euros. El certamen establece un primer, segundo y tercer premio, en las diferentes categorías, así como a los mejores lotes por especie. Los premios, sostienen los organizadores, son más que nada anecdóticos ya que lo importante, añaden, es mostrar la ganadería que pasa de padres a hijos en el concejo.