Sobrescobio, en el coche de San Fernando: medio millar de personas participan en la marcha por los pueblos del concejo

Sobrescobio se echó a la calle para celebrar la clausura de la Sextaferia cultural coyana. Al igual que en años anteriores, la convocatoria congregó a cerca de medio millar de vecinos que participaron en la Marcha popular por los pueblos. Durante la misma, los participantes pudieron visitar Campiellos, Rioseco, La Polina, Villamorei, Camín Castru, Ladines, Soto de Agues y Valláu.

Sobrescobio hizo gala de hospitalidad. Y es que no solo estuvieron en la marcha vecinos de Sobrescobio o del Valle del Nalón, sino que un buen número llegaron desde fuera. Incluso participantes de Francia y Reino Unido: hubo turistas que están aprovechando estas vacaciones para disfrutar del Parque Natural de Redes y su entorno junto con la gente de los pueblos.

Y en cuanto a las edades, la marcha coyana es apta para todos los públicos: desde los 90 años de la más veterana, María Paz Fanjul Cachero, vecina de Rioseco, hasta los 6 meses del pequeño Manuel Pérez González, vecino de Villamorei, el benjamín del grupo.

La más veterana, María Paz Fanjul, vecina de Rioseco de 90 años, junto con el benjamín del grupo, Manuel Pérez, de 6 meses y vecino de Villamorei / LNE

Salida de Campiellos

La marcha arrancaba a primera hora de la mañana en Campiellos con un nutrido grupo de participantes. A partir de ahí, el resto se fue sumando pueblo a pueblo, para poner el colofón con una comida de hermandad.

La marcha por los pueblos cerró la Sextaferia cultural coyana, que como cada verano, llena de actividades de todo tipo el concejo de Sobrescobio.