La CUOTA rechaza el proyecto para instalar una grada en el embalse de Tanes

El proyecto de instalación de gradas desmontables en el entorno del embalse de Tanes para las competiciones deportivas de piragüismo no tiene el visto bueno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). El Ayuntamiento de Caso ha recibido una respuesta negativa. "Procede informar desfavorablemente las obras y los usos solicitados", concluye sobre la petición de instalación de una grada móvil de estructura metálica galvanizada. Este es un modificado del proyecto inicial, de gradas fijas, que tampoco obtuvo la autorización de la CUOTA.

El Consistorio había trasladado al organismo regional la iniciativa promovida por la Federación Asturiana de Piragüismo, que disponía ya de financiación. El alcalde de Caso, Miguel Fernández, aseguró días atrás que esperaba la respuesta no se demorase ya que en caso contrario "se podría perder una subvención del programa Leader de más de 40.000 euros".

La instalación del graderío se proyectaba como complementaria a la actividad náutica autorizada en el pantano del parque natural de Redes con el objetivo de albergar competiciones. Pero, por ahora, tendrá que esperar. También están pendientes de materializarse los planes que tiene el Ayuntamiento casín para la navegación turística en el embalse.

Nuevas exigencias

Este proyecto se ha encontrado a lo largo de estos últimos años con los numerosos y variados obstáculos en su camino. Ahora, el Consistorio tendrá que instalar una nueva construcción, que se unirá a las colocadas por el Principado al borde del pantano. Es la viceconsejería de Turismo la que reclama una instalación destinada a vestuarios. Las que hay ahora "no son suficientes, no reúnen las condiciones", resaltó recientemente el Regidor. El Ayuntamiento recurrirá a una construcción prefabricada, que se ubicará al lado de las dos instaladas por el Principado. Su colocación está pendiente de los permisos pertinentes.

El uso lúdico es una reivindicación de los vecinos desde hace veinte años. El 1 de noviembre de 2023 se inauguró la actividad deportiva, con presencia de piragüistas de la selección asturiana, y el Club Deportivo Caso desarrolló varios cursos de iniciación a ese deporte El pasado verano se llegó a adjudicar la gestión de la actividad turística a una empresa, aunque finalmente no pudo empezar a prestar el servicio.