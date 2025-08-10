Esteban Corral tripite en Bezanes en la "Carrera de Madreñes" y Saray Barbón se sube al podio por primera vez

Bezanes volvió a acoger este sábado la V Edición del Campeonato del Mundo en Carrera de Madreñes y calzado de madera. Sin embargo, antes de comenzar las carreras se rindió homenaje al ganador de la Madreñina del Añu 2025, el artesano Juan Lozano.

La competición se celebró en el marco de las Fiestas de San Salvador de Sobrecastiello y contó con distintas categorías. Hubo dos infantiles, sin distinción de sexo: una de ellas hasta los siete años y otra de siete a catorce. La categoría de adultos, con apartados para hombre y mujeres, que fue de los 14 a los 49 años. Y por último, la de mayores de 50 años.

En la de hombres, venció, por tercer año consecutivo, Esteban Corral, de 32 años, mientras que en la de mujeres ganó, por primera vez, Saray Barbón, de 20 años. Todos los ganadores adultos se llevaron botellas de vino, paquetes de pastas y chorizos, mientras que los más pequeños ganaron lotes de chucherías.