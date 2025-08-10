Esteban Corral tripite en Bezanes en la "Carrera de Madreñes" y Saray Barbón se sube al podio por primera vez
Antes de la competición se homenajeó al artesano Juan Lozano con la Madreñina del Añu 2025
Javier Canal
Bezanes volvió a acoger este sábado la V Edición del Campeonato del Mundo en Carrera de Madreñes y calzado de madera. Sin embargo, antes de comenzar las carreras se rindió homenaje al ganador de la Madreñina del Añu 2025, el artesano Juan Lozano.
La competición se celebró en el marco de las Fiestas de San Salvador de Sobrecastiello y contó con distintas categorías. Hubo dos infantiles, sin distinción de sexo: una de ellas hasta los siete años y otra de siete a catorce. La categoría de adultos, con apartados para hombre y mujeres, que fue de los 14 a los 49 años. Y por último, la de mayores de 50 años.
En la de hombres, venció, por tercer año consecutivo, Esteban Corral, de 32 años, mientras que en la de mujeres ganó, por primera vez, Saray Barbón, de 20 años. Todos los ganadores adultos se llevaron botellas de vino, paquetes de pastas y chorizos, mientras que los más pequeños ganaron lotes de chucherías.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- El terrible susto de una asturiana que pilló a los ladrones que marcan las casas: 'Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban
- Muere un millar de truchas en el centro de cría de Laviana por 'falta de agua': 'Todo el año trabajando para que ahora pase esto
- Las 'marcas' de los cacos para asaltar viviendas en Asturias se extienden a Langreo: así son los testigos que dejan en las puertas
- En marcha la reconversión de El Arco para salvar su desaparición: un modelo a base de franquicias
- Premio de primera categoría de la Bonoloto en las Cuencas: 332.000 euros en esta localidad
- Ataques de oso en el Llosorio: los ganaderos denuncian la muerte de dos de sus animales
- Mieres seguirá usando la nave municipal de Vega de Arriba hasta 2027, a pesar de su venta a una empresa