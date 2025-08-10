Un nuevo contratiempo para las nuevas piscinas de Langreo: El concurso para el estudio geotécnico queda desierto

El Ayuntamiento de Langreo suma un nuevo contratiempo para desarrollar el proyecto que permita que el concejo vuelva a disponer de piscinas públicas al aire libre. Después de que el Instituto para la Transición Justa denegase la subvención que había solicitado para acometer la obra, el concurso convocado para elaborar un estudio geotécnico de los terrenos en los que se pretende construir el equipamiento deportivo ha quedado desierto. Finalizado el plazo fijado para presentar ofertas ninguna empresa concurrió.

Pero este revés no frenará al Consistorio en su intención de que Langreo recupere las piscinas y la intención es repetir los trámites para contratar la elaboración del documento que debe analizar el suelo donde se pretende construir la instalación, muy cerca de donde estaban ubicadas las piscinas de Pénjamo, recientemente demolidas. "Realizaremos de nuevo los trámites para adjudicar el contrato ", aseguró el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases.

El nuevo espacio de ocio sustituiría al equipamiento ubicado en las proximidades, que fue clausurado en 2010 y derribado recientemente debido al avanzado estado de deterioro que presentaba después de tres lustros sin uso. El solar que ocupaban las piscinas quedó descartado al discurrir bajo él, canalizado, el arroyo del Fresno. Por eso se ha elegido una ubicación cercana, en la parte alta de los terrenos antes ocupados para construir tres piscinas y un edificio auxiliar donde se habilitarían los vestuarios y servicios.

Presupuesto

El gobierno local de Langreo está "buscando nuevas vías de financiación" para construir la nueva piscina al aire libre de Pénjamo después de que el Instituto para la Transición Justa denegase la subvención que el Ayuntamiento había solicitado para acometer la obra. La razón para no conceder la ayuda de los fondos mineros es que el proyecto "no es englobable en ninguna de las cuatro tipologías establecidas" en las condiciones para conceder estas ayudas.

El proyecto municipal tiene un coste de un millón de euros. El Ayuntamiento ha reservado 7.797 euros para la elaboración del estudio de los terrenos, que prevé se pueda redactar en cuatro semanas. Dos de ellas se emplearían en el trabajo de campo y otras dos para la confección del documento.

El derribo de la vieja instalación fue ejecutado por la dirección de Deportes, propietaria de las piscinas de Pénjamo. Su coste ascendió a 300.000 euros y concluyó semanas atrás. El Principado pactó con el Ayuntamiento abordar esos trabajos, que incluyeron la recuperación del cauce del arroyo del Fresno, y ceder ese espacio a la administración local. Será el Consistorio el que construya las piscinas.