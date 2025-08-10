Peligra la Copa para el Hermanos Antuña: la obra de renovación del césped arrancará a mediados de septiembre

Fue el gran logro de la temporada pasada para el Caudal Deportivo. La clasificación para la Copa del Rey supuso una enorme alegría para la entidad mierense, que contrastó, eso sí, con el chasco de quedarse apeado a las primeras de cambio de la lucha por el ascenso a Segunda RFEF. Sin embargo, ahora, ese enfrentamiento de Copa del Rey, que los mierenses jugarían contra un equipo de Segunda División, podría tener que disputarse fuera de su estadio. El motivo: las obras de renovación del césped sintético del Hermanos Antuña. Los trabajos arrancarán a mediados de septiembre, y la eliminatoria de Copa está prevista a mediados de octubre. Un plazo escaso que obliga al club a trabajar en alternativas para jugar ese esperado encuentro.

El presidente del Caudal, Luis María García, explicó que hace unos días, personal de la Real Federación Española de Fútbol visitaban el campo del Caudal. La delegación federativa dejó claro que en el césped actual es inviable jugar el partido por su mal estado. Ante esta situación solo quedan dos opciones: que las obras para la instalación del nuevo césped, moderno y de última generación, terminen en menos de un mes. La otra opción es jugar fuera del concejo. "Tenemos que trabajar en las dos líneas, siempre bajo la premisa de que si hay que jugar fuera, sea en un campo accesible y cercano para nuestros aficionados, y también con un aforo importante", señalaba el presidente de la entidad. En este sentido, Oviedo, Gijón, Langreo o Avilés se configuran como las opciones principales para que el Caudal dispute este partido de la Copa del Rey.

Pretemporada

Por el momento, el Caudal Deportivo ya ha comenzado la pretemporada en el campo Eliseo Gutiérrez (antiguo Mundial 82), donde está entrenando y disputando los primeros amistosos del curso. Será también en este estadio donde juegue las primeras jornadas de liga mientras se lleve a cabo la obra del nuevo césped. "Se ha decidido así por parte del cuerpo técnico, que es el que sabe lo mejor para el equipo", apuntaba Luis María García.

Lo cierto es que pese a los inconvenientes iniciales, el Caudal afrontará la temporada 2025-2026 con aires renovados en el Hermanos Antuña. No solo dispondrá de un nuevo césped de última generación, sino que también contará con una tribuna principal totalmente reformada, toda vez que el pasado ejercicio tuvo que ser clausurada por riesgo de desprendiminetos. Las dos obras, una de ellas ya ejecutada (a falta de pequeños remates) y la otra con fecha de inicio, han supuesto una inversión por parte del Ayuntamiento de cerca de medio millón de euros. Y también contará con nuevos patrocinadores, como la empresa Assa, que hace unos días rubricaba el acuerdo con la entidad mierense.

La 2025-2026 se presenta como una temporada clave para el Caudal. El conjunto dirigido por Adrián GOnzález tiene la clara meta de subir de categoría. Además, la presencia de la entidad en la Copa del Rey supone un aliciente, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. De pasar la primera ronda, el Caudal se enfrentaría a un equipo de Primera División. Y para rizar el rizo, de superar ese cruce, el rival sería un equipo Champions. Dificil, seguro. Pero no sería el primer Tercera que lo consigue.