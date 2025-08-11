El albergue municipal de Soto de Agues será ampliado con un nuevo edificio

El albergue municipal de Sobrescobio será ampliado. Ubicado en Soto de Agues, en el punto de partida de la Ruta del Alba, funciona desde finales de los años 90 en un inmueble que fue construido a mediados del siglo XIX con la colaboración de emigrantes que marcharon a América para acoger la primera escuela de niñas del concejo. Tras su rehabilitación funciona como albergue municipal, que ahora será ampliado con otra edificación, con plazas de alojamiento accesibles para personas con movilidad reducida.

La actual construcción "no tiene plazas adaptadas" y el Ayuntamiento ha elaborado un proyecto que permita que el "albergue sea accesible", destacó Tensi Carmona, teniente de alcalde de Sobrescobio. La edificación se construirá en la finca anexa, adquirida por el Ayuntamiento, y añadirá dos habitaciones a las cuatro existentes, con una treintena de plazas, de la edificación principal.

También se ampliará la zona de comedor, destacó Carmona. El proyecto precisa una inversión de 270.000 euros y el plazo de ejecución es de tres meses. La ampliación y mejora del albergue municipal El Alba cuenta con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Ayuntamiento de Sobrescobio presentó la iniciativa a la convocatoria de la línea de ayudas para financiar proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, logrando una subvención de 179.169 euros.

Porche

El nuevo edificio tendrá 55,30 metros cuadrados. Será de planta baja, con carpinterías exteriores de madera. El edificio dispondrá de un distribuidor desde el que se accede a dos habitaciones y un baño.

En la edificación actual se modificará mínimamente la fachada este, convirtiendo uno de los huecos de la sala polivalente en una puerta, que da a un patio. Este espacio estará cubierto por un porche, que será fácilmente desmontable. El parque natural de Redes cuenta con otro albergue municipal, el que está ubicado en Campo de Caso.