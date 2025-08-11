Fallece en Mieres el doctor Antonio Pineda, el "mediquín", a los 78 años de edad
El especialista en aparato digestivo fue uno de los profesores fundadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo en la cátedra de Anatomía
Javier Canal
Este domingo 10 de agosto falleció en Mieres Antonio Pineda García, doctor en Medicina y especialista del aparato digestivo. El funeral se celebró este lunes día 11 en la iglesia de San Juan Bautista de la localidad.
La carrera de este querido doctor comenzó en Valladolid, donde cursó sus estudios universitarios. A orillas del Pisuerga se formó como profesional antes de regresar a Asturias a desempeñar su carrera como profesional.
Llegó al Principado para ser profesor fundador en la Universidad de Oviedo, en la Cátedra de Anatomía. Desde la facultad, sacó plaza como médico por oposición y el primer destino que tuvo fue en la Seguridad Social, en el Centro de Salud de La Lila (Oviedo).
Una vez obtenida la plaza, pidió el traslado directamente al Hospital de Murias en Mieres. Allí, trabajó como especialista del aparato digestivo alrededor de 30 años, hasta su jubilación con 65 años. Paralelamente, tenía también su consulta privada en el municipio, ubicada en el número 27 de la calle Aller.
Desde que salió de la Universidad de Valladolid desempeñó su trabajo como especialista durante más de 40 años. Además, era conocido en Ujo y Turón como el "Mediquín". Este apodo, tal y como señalaban los familiares de Pineda, se lo pusieron los vecinos de los pueblos que visitaba "porque era muy joven cuando empezó por la zona".
Además, su buen hacer y su cercanía le han granjeado un gran cariño en Mieres. "Se ha dedicado toda la vida a trabajar, de lunes a viernes. Y el reconocimiento social directamente de toda la gente de Mieres es notable porque las muestras de cariño que desde ayer estamos teniendo son superlativas. Era una persona muy querida en Mieres", comentó la familia.
