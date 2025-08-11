El Montepío logra superar el 80% de ocupación en sus residenciales de verano: "el modelo funciona"

La pequeña Asturias para alguno, "los de la Minería", para otros. Lo cierto es que cada verano, en la localidad murciana de Los Alcázares, decenas de asturianos hacen una pequeña colonia que deja su impronta en la zona. Algo similar sucede en Roquetas de Mar, en el Almería. Las dos localizaciones de costa en las que el Montepío de la Minería Asturiana tiene sus llamados "Destinos de sol", alojamientos vacacionales que los mutualistas utilizan para pasar sus vacaciones. "Con la llegada del verano, nuestros espacios son referencia para el descanso y disfrute", señalaron fuentes de la mutualidad, para agregar que la temporada alta de este 2025 "se presenta con cifras de récord en ocupación". A nivel general y a falta de cerrar los números definitivos, entre Murcia y Almería se registra más de un 80% de ocupación entre junio y agosto (ambos inclusive). Llama aún más la atención el nivel de reservas en Los Alcázares, donde en julio y agosto prácticamente no queda ni un apartamento, con más del 97,5 por ciento de estancias ocupadas.

"Durante los meses de julio y agosto, los destinos de Roquetas de Mar y Los Alcázares alcanzan altas cifras de ocupación, con un público más diversificado en el caso de la Costa de Almería y prácticamente exclusivo para mutualistas en el caso del residencial Montepío en la Costa Cálida de Murcia", explican desde la mutualidad minera, que entiende que la gestión de estos destinos "funciona": "El Montepío demuestra, año tras año, que es posible gestionar recursos vacacionales con responsabilidad, equidad y eficiencia", apuntan desde la mutualidad minera, presidida por Armando Fernández Natal, "Mandi".

Las cifras

Los datos provisionales de ocupación de los destinos de Sol de Montepío, a los que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, suponen un refrendo a la apuesta de la mutualidad por estos equipamientos. Especialmente buenas son las cifras en Murcia. El complejo ubicado en la localidad de Los Narejos, en el término municipal de Los Alcázares, consta de 234 apartamentos. En el mes de junio, la ocupación fue del 71,92%, pero en julio y en agosto la cifra se disparó hasta el 97,37 y 97,5 por ciento respectivamente.

En el apartahotel almeriense de Roquetas de Mar, la mutualidad minera asturiana ofrece 126 apartamentos. La ocupación en la costa andaluza fue algo más modesta, pero sostenida. Así, en junio fue del 70,58%, en julio se incrementó hasta el 73,42% y en agosto se espera un 82% de inmuebles ocupados.

El apartahotel del Montepío en Roquetas de Mar. / Cedida por el Montepío

Los destinos

En el caso de los apartamentos de Los Alcázares, en Murcia, el éxito es absoluto. Por la urbanización del núcleo de Los Narejos pasean cada verano cientos de asturianos, especialmente de las Cuencas Mineras. Mieres, Langreo, Aller o Laviana son los puntos de origen de muchos de los mutualistas que fían al Montepío sus vacaciones estivales, y que forman esa pequeña colonia astur en 900 kilómetros del Principado. "Este año se ha dado un paso más en esta instalación, potenciando su actividad a lo largo de todo el año", explican las fuentes consultadas. Entre las medidas tomadas, abrir una de las piscinas ya en Semana Santa, y adelantando a junio la apertura de su otra piscina. Además, el Montepío se ha integrado en la comunidad de Los Alcázares como un elemento más de ocio, ya que los espectáculos nocturnos que plantea, abiertos a todo el mundo, suponen un éxito.

En lo que respecta al apartahotel que el Montepío tiene en Almería, concretamente en Roquetas de Mar, la clientela es "más diversificada, sobre todo nacional". Desde la mutualidad señalaron que "en este 2025, además, ha crecido en cuanto al público extranjero, especialmente de países nórdicos", algo que viene derivado de "la mejora de las conexiones nacionales e internacionales de Almería a través del avión y el tren".

El objetivo

Pese a las buenas cifras estivales, desde el Montepío se está mirando más allá, y se marcan una meta clara: "mejorar la ocupación en los meses menos demandados del verano, como son junio o septiembre". Además, también se han fijado mejorar ocupaciones fuera de temporada. "Para el Montepío, este objetivo de desestacionalizar su oferta más allá de verano, resulta clave con el fin de optimizar y rentabilizar sus instalaciones, sobre todo en Los Alcázares, de mayor extensión, con el fin de poder obtener recursos que permitan reinvertir en mejorar en ambos residenciales", apuntaron desde la mutualidad minera.