Once municipios asturianos muestran su solidaridad con Palestina, Mieres, el primero: "En Gaza se produce un exterminio planificado"

Asturias se compromete con Palestina. Hace unos días, Adrián Barbón ondeó la bandera del país árabe durante el Descenso Internacional del Sella. En esta ocasión, Ovidio Zapico, coordinador general de IU en Asturias y consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, asistió al izado de la misma en el Ayuntamiento de Mieres. Un paso más allá en el apoyo al pueblo gazatí.

Junto al mierense, se han sumado otros diez consistorios: Langreo, Lena, Avilés, Bimenes, Carreño, Grado, Illas, Morcín, Quirós y Teverga. "Quiero agradecer vuestra solidaridad. Lo que está haciendo el gobierno criminal de Israel en Gaza es un exterminio planificado y no nos podemos callar ante eso", indicó el coordinador de IU.

Mientras la guerra avanza, la situación está llegando a un punto crítico. "No me dirijo únicamente, a sindicatos de clase ni a gente de izquierdas, lo hago a personas. Si lo que está pasando no es capaz de rompernos el corazón, es que hemos perdido ya toda la humanidad y toda la sensibilidad. La gravedad es de tal magnitud que exige un compromiso de todos", apuntó Miguel Ángel Sanmiguel, miembro del Comité de Solidaridad de la Causa Árabe y de la Plataforma de Asturias con Palestina.

En esta línea, Zapico solicitó la colaboración del resto de ayuntamientos asturianos. "Nos gustaría que los 65 consistorios restantes se sumasen a esta iniciativa y siguiesen este ejemplo", remarcó el consejero.

También se pidió que cesase el apoyo a Israel durante el genocidio palestino. "Algunos partidos tienen que dejar de apoyar este exterminio. Lo que están haciendo el PP y Vox son declaraciones que nos hieren a todos. Es un problema de humanidad, por favor, no es solamente de partidos", aseveró Sanmiguel.

Y se recordó la labor de los judíos que rechazan el conflicto y las acciones en Gaza. "Me congratulo con esos judíos llenos de dignidad que se están manifestando en el Capitolio de Estados Unidos, que están dando la cara y que han estado participando en la Flotilla de la Libertad", manifestó el miembro del Comité de Solidaridad de la Causa Árabe.

Con todo, se personalizó en el ejemplo de Hedy Epstein. "Fue una señorina de 85 años, superviviente del Holocausto, que estuvo en el barco americano junto al Guernica. Allí dio la cara y dijo que no en su nombre. Esta gente ha olvidado todo demostrando que tienen flaca la memoria. Tan solo pido solidaridad y humanidad con el pueblo palestino", sentenció Sanmiguel.

Alcalde

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, también intervino en el acto. "Genocidio, no hay otro nombre para lo que está ocurriendo en Gaza". "Es una limpieza étnica, según reconoció el propio secretario general de Naciones Unidas", añadió el regidor, que recalcó que Gaza "necesita 600 camiones diarios de comida, pero Israel solo permite 85. Hay dos millones de personas y apenas 2.000 camas de hospital, esta es la realidad". Álvarez indicó que "mirar hacia otro lado no es una alternativa. Es intolerable que la comunidad internacional no detenga esta masacre".