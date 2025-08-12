Buscan a una mujer de 35 años desaparecida en Langreo

Buscan a una mujer de 35 años de Langreo que lleva 18 desaparecida. El caso ha sido notificado por la familia a través de la plataforma de la asociación Sos Desaparecidos. Según la información expuesta, Samary M. M. desapareció el 25 de julio en Langreo.

Tiene 35 años, mide 1,70 y tiene complexión normal. Cabello de color negro, ojos marrones, tatuajes y sufre cojera. En la alerta se explica que, si alguien sabe de su paradero, puede ponerse en contacto con el número de teléfono 868286726.