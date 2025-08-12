Buscan a una mujer de 35 años desaparecida en Langreo
Samary M. M. mide 1,70 y tiene complexión normal
M. Á. G.
Langreo
Buscan a una mujer de 35 años de Langreo que lleva 18 desaparecida. El caso ha sido notificado por la familia a través de la plataforma de la asociación Sos Desaparecidos. Según la información expuesta, Samary M. M. desapareció el 25 de julio en Langreo.
Tiene 35 años, mide 1,70 y tiene complexión normal. Cabello de color negro, ojos marrones, tatuajes y sufre cojera. En la alerta se explica que, si alguien sabe de su paradero, puede ponerse en contacto con el número de teléfono 868286726.
- El terrible susto de una asturiana que pilló a los ladrones que marcan las casas: 'Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban
- Un nuevo contratiempo para las nuevas piscinas de Langreo: El concurso para el estudio geotécnico queda desierto
- Drogas, carreras ilegales y altercados: la denuncia de los vecinos de Lada sobre el estado del distrito
- Fallece en Mieres el doctor Antonio Pineda, el 'mediquín', a los 78 años de edad
- El sindicalista incombustible: el medio siglo de Víctor Fernández luchando por la minería
- La Vuelta a España se ilustra en Mieres: el joven Saúl de la Rosa se encarga de toda la cartelería de la gran ronda ciclista
- Laviana quiere tener al próximo Tony Hawk: esta será la nueva instalación deportiva que tendrá el concejo
- El turismo en Mieres va rodado: el bus implantado por el Ayuntamiento agota sus plazas