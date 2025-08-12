El colegio de Ujo, otra vez con falta de profesores para los alumnos con necesidades especiales

La reciente huelga del profesorado de Educación Infantil y Primaria se cerró con promesas por parte del Principado, entre otras, de una mejora de las condiciones para los centros educativos en materia de personal y horas para atender a los niños con necesidades educativas especiales. Sin embargo, esas palabras se han quedado en papel mojado, al menos en el colegio público Santa Eulalia de Ujo. Su director, René Benito, lleva tres cursos peleando para lograr aumentar a jornada completa las horas del profesor de Audición y Lenguaje (AL), toda vez que en el centro se registra una alta tasa de alumnos que requieren de este servicio. Y por el momento, solo se ha encontrado con portazos por parte de la administración pública.

Benito no cesa en su empeño de lograr mejoras educativas para los alumnos de su colegio. Y es que más del 25% de los mismos están considerados como Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Son, en números absolutos, 33 alumnos los que requieren de atención especial, como es el caso del refuerzo en audición y lenguaje. “De estos niños, hay una decena en cuyos dictámenes registrados en el programa Sauce del Principado, se refleja que es necesaria esta atención”, apunta Benito.

Sin embargo, a la hora de reclamar más horas para el profesor de AL, se lleva años encontrando con la negativa regional. “Llevo tres cursos pidiendo que este profesor tenga jornada completa, y no media jornada como hasta ahora, y todos ellos se me han venido denegando”, lamenta el docente. Lejos de caer en la frustración, René Benito sigue peleando por sus alumnos, pese a que las contestaciones del Principado son, cuanto menos, desmotivantes. “Al final lo reducen todo a una cuestión presupuestaria, y como el acuerdo que se alcanzó al final del curso pasado tiene fechas para la llegada de los teóricos refuerzos, se escudan también en eso”, afirma el director del centro educativo de Ujo, que lamenta que primen antes los fondos que la educación de los niños.

El responsable del colegio exige que se dé una solución, y espera que la llegada de la nueva Consejera traiga, como mínimo, diálogo y explicaciones. “Llevo más de un año pidiendo una reunión con la Consejera, primero con Lydia Espina, y ahora con Eva Ledo, y sigo sin noticias”, apunta Benito, que espera que esta denuncia pública sirva para que la administración abra los ojos y ponga el foco en “lo realmente importante: las niñas y niños asturianos”.