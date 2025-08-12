Comienzan las obras de mejora del entorno del parque Dorado

La calle Cervantes quedó cortada al tráfico para abordar labores de acondicionamiento

Obras en la calle Cervantes. | LNE

Obras en la calle Cervantes. | LNE

Elena Peláez

Langreo

Las obras de asfaltado de la calle Cervantes, en Sama, están en marcha. El tráfico quedó cortado en el vial, próximo al parque Dorado, para iniciar los trabajos de fresado del pavimento. Posteriormente se extenderá el nuevo asfalto en la calle. Mientras duren los trabajos el tráfico permanece cortado y solo se permite el acceso a residentes y usuarios de los garajes.

Una vez finalicen las obras en la calle Cervantes, las labores se trasladarán a la plaza La Salve, donde se habilitarán pasos alternativos para garantizar la movilidad. En ese espacio se están abordando obras de remodelación, que incluyen una glorieta. El presupuesto asciende a 256.520 euros.

Noticias relacionadas y más

Dentro de los trabajos de mejora que se acometen en esa zona figuraba el derribo de un edificio en ruina, en el entronque de la calle Cervantes con la plaza de La Salve. La demolición de la construcción se abordó en el mes de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El terrible susto de una asturiana que pilló a los ladrones que marcan las casas: 'Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban
  2. Un nuevo contratiempo para las nuevas piscinas de Langreo: El concurso para el estudio geotécnico queda desierto
  3. Drogas, carreras ilegales y altercados: la denuncia de los vecinos de Lada sobre el estado del distrito
  4. Las 'marcas' de los cacos para asaltar viviendas en Asturias se extienden a Langreo: así son los testigos que dejan en las puertas
  5. En marcha la reconversión de El Arco para salvar su desaparición: un modelo a base de franquicias
  6. El sindicalista incombustible: el medio siglo de Víctor Fernández luchando por la minería
  7. Laviana quiere tener al próximo Tony Hawk: esta será la nueva instalación deportiva que tendrá el concejo
  8. El turismo en Mieres va rodado: el bus implantado por el Ayuntamiento agota sus plazas

Dolor por la muerte de Laudelino Rodríguez, creador de los "Mierense del Año" y cronista deportivo en LA NUEVA ESPAÑA

Dolor por la muerte de Laudelino Rodríguez, creador de los "Mierense del Año" y cronista deportivo en LA NUEVA ESPAÑA

Comienzan las obras de mejora del entorno del parque Dorado

Comienzan las obras de mejora del entorno del parque Dorado

Mieres completa su oferta de ocio para los jóvenes con dos nuevas actividades

Mieres completa su oferta de ocio para los jóvenes con dos nuevas actividades

El paro se redujo en julio en las Cuencas el doble que en Asturias

El paro se redujo en julio en las Cuencas el doble que en Asturias

Los lavaderos de San Martín se convierten en escenario: Este es el proyecto que programa quince acciones artísticas

Los lavaderos de San Martín se convierten en escenario: Este es el proyecto que programa quince acciones artísticas

Torneo de bolos, concurso de tortillas y música animan las fiestas de Tuilla

Laviana huele a fiesta: así será la programación de Nuestra Señora del Otero que empieza este miércoles

Laviana huele a fiesta: así será la programación de Nuestra Señora del Otero que empieza este miércoles

La pequeña guerra de "La Encarrilá"

Tracking Pixel Contents