Comienzan las obras de mejora del entorno del parque Dorado
La calle Cervantes quedó cortada al tráfico para abordar labores de acondicionamiento
Las obras de asfaltado de la calle Cervantes, en Sama, están en marcha. El tráfico quedó cortado en el vial, próximo al parque Dorado, para iniciar los trabajos de fresado del pavimento. Posteriormente se extenderá el nuevo asfalto en la calle. Mientras duren los trabajos el tráfico permanece cortado y solo se permite el acceso a residentes y usuarios de los garajes.
Una vez finalicen las obras en la calle Cervantes, las labores se trasladarán a la plaza La Salve, donde se habilitarán pasos alternativos para garantizar la movilidad. En ese espacio se están abordando obras de remodelación, que incluyen una glorieta. El presupuesto asciende a 256.520 euros.
Dentro de los trabajos de mejora que se acometen en esa zona figuraba el derribo de un edificio en ruina, en el entronque de la calle Cervantes con la plaza de La Salve. La demolición de la construcción se abordó en el mes de junio.
