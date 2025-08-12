Dolor por la muerte de Laudelino Rodríguez, creador de los "Mierense del Año" y cronista deportivo en LA NUEVA ESPAÑA

Jornada de dolor en Mieres. El concejo está de luto por la muerte este lunes de Laudelino Rodríguez García, de 93 años, impulsor hace ya 53 de los premios "Mierense del Año", unos galardones en los que siguió trabajando con toda la ilusión hasta el último día. Rodríguez era conocido en todo el concejo como "Tito", y seudónimo con el que firmó ("Tito Rogar") durante muchos años las crónicas deportivas de su querido Caudal Deportivo, primero en el desaparecido diario "Región", luego en LA NUEVA ESPAÑA.

En 2022, coincidiendo con el medio siglo de vida de los "Mierense del Año", recibió el reconocimiento de todo su pueblo. "Me lo tomo más como un homenaje ligado a la trayectoria de los propios galardones que hacia mí mismo", subrayaba entonces Tito Rodríguez. La primera entrega de los premios fue en el desaparecido Teatro Pombo, en 1972. Ya en aquella edición se abarrotó el recinto, la respuesta de Mieres fue muy positiva. "Casi sin darnos cuenta llegamos al medio siglo de andadura", recalcaba al recibir la insignia de oro de la institución que creó.

Desde finales de los 60 Laudelino Rodríguez rumiaba la idea de impulsar unos premios que reconocieran la trayectoria ejemplar de alguno de sus vecinos. Con el apoyo de "Región" acabó impulsando la primera entrega de los premios en 1972.

En aquella ocasión los galardonados fueron el doctor Tresguerres, el centro Cultural y Deportivo Mierense y el Tele Club de Paxío. Tito siempre estuvo allí, hasta esta última, celebrada el 28 de marzo de este 2025, en la que los galardonados fueron el fotógrafo José Ramón Viejo y el Club Deportivo Turón, con motivo de su centenario.

Los "Mierense del Año", de hecho, gozan de muy buena salud. Así lo corroboraba el propio Rodríguez, "hemos pasado épocas muy buenas y etapas más difíciles, pero siempre hemos tenido gente dispuesta a echar una mano".

Infancia

La infancia de Tito no fue fácil: su padre fue el primer camillero de Cruz Roja que falleció en acto de servicio en España, durante la Revolución del 34. Él era apenas un bebé. Su madre lo crió en solitario, y con buenos resultados: su hijo acabó convirtiéndose en uno de los vecinos más conocidos y queridos del concejo.

Su otra pasión eran los deportes, especialmente el fútbol. Seguidor del Caudal Deportivo, elaboró durante décadas sus crónicas deportivas, a las que debe su apodo. Fue fiel a su equipo del alma hasta el final.