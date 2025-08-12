Los lavaderos de San Martín se convierten en escenario: Este es el proyecto que programa quince acciones artísticas

Cinco lavaderos de San Martín del Rey Aurelio son los escenarios elegidos para desarrollar el proyecto “Cancios del llavaderu”. Esta iniciativa propone rescatar la memoria de los lavaderos como lugares de encuentro y transmisión mediante acciones artísticas abiertas al público. Acogerán narración oral en asturiano y amestao, funciones familiares, talleres de recopilación de historias y decoración colectiva.

La propuesta impulsada por la narradora y titiritera Ana Laura Barros desde su compañía “Tras la puerta títeres” se llevará a escena en Solescampes, La Güeria, Sienra, Bravial, y el Museo de la Cultura del Agua de Santa Bárbara. Para ello cuenta con una subvención de la Consejería y la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y diversas asociaciones culturales del municipio.

Bajo el lema “La voz que baja con el agua”, el proyecto se celebrará entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre, con quince sesiones escénicas gratuitas y la participación de los vecinos. “Llevo años trabajando en esta iniciativa para poder dar visibilidad a estos espacios emblemáticos”, aseguró Ana Laura Barros en la presentación de la actividad. Este es, indicó la concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, “un proyecto singular y emotivo, muy interesante para el concejo porque pone en valor nuestros lavaderos junto con la tradición oral”.

Programación

Cada uno de estos espacios acogerá tres sesiones de narración oral, con funciones dirigidas tanto a público adulto como familiar. Junto a Ana Laura Barros, que presentará la propuesta “¡A medias!”, integrarán el cartel artístico los actores y narradores Ana Morán, con el espectáculo “Cuando mayo marcea”, y Carlos Alba “Cellero”, con “La matazuga”.

Se han programado tres fases. En la primera, del 28 de agosto al 4 de septiembre, se recopilarán historias orales y se decorarán colectivamente los lavaderos en colaboración con las comunidades locales. El 5 de septiembre tendrá lugar la inauguración escénica con una visita desde Sanfrechoso al lavadero de Solescampes, seguida de la primera función.

Desde el día 6 al 28 de septiembre se desarrollarán las diferentes sesiones escénicas en los distintos lavaderos elegidos. Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa.

Dentro del proyecto se ha presentado también una web colaborativa en la que cualquier persona puede compartir recuerdos, anécdotas, fotos antiguas o canciones relacionadas con los lavaderos. De esta forma se recopilará la memoria oral vinculada a estos espacios. Esta iniciativa pretende “dinamizar espacios públicos infrautilizados, poner en valor el asturiano como lengua de cultura viva y reforzar los lazos comunitarios a través del arte y la memoria”, destacan los impulsores.