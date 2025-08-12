Mieres completa su oferta de ocio para los jóvenes con dos nuevas actividades

El Ayuntamiento de Mieres continúa mejorando su oferta de ocio para los jóvenes y los más pequeños del concejo. La concejalía de Igualdad y Juventud del gobierno local anunció ayer las nuevas actividades para el mes de septiembre. "Durante la primera semana del mes, del 1 al 5, habrá un campamento de circo y teatro para niñas y niños de 8 a 12 años, en horario de 9.00 a 14.00 horas. La actividad se llevará a cabo en el salón de actos de la Casa de Cultura y la inscripción comenzará el próximo lunes, día 18, a las 9.00 horas, desde un enlace en la agenda de la web consistorial", indicó Nuria Rodríguez, concejala de Igualdad y Feminismo, Juventud e Infancia.

Con esta nueva actividad, se busca reforzar la conciliación. "El campamento apoya la colonia de conciliación que tendrá lugar los mismo días y en el mismo horario en todos los colegios públicos en los que haya un mínimo de seis niños o niñas inscritas. Es una iniciativa con la que reforzamos la apuesta por facilitar la vida de las familias puesto que estamos en la última semana de las vacaciones escolares", señaló la edil.

El campamento consiste en un taller de acercamiento a técnicas de circo y acrobacia en cinco jornadas que se repartirán en un bloque de juegos y otro de técnica, donde podrán tomar contacto con disciplinas físicas que los ayudarán a ejercitar su coordinación, agilidad, flexibilidad y trabajo en equipo. Se trabajarán habilidades como telas, trapecio, equilibrios, malabares, portes y acrobacias verticales, siempre de la mano de formadores profesionales de la escuela "Circo bajo el tejado" y con todas las garantías de seguridad para que los pequeños no se hagan daño durante las prácticas.

Improvisación

También se anuncia una segunda actividad para septiembre. "Todos los domingos organizaremos un taller de improvisación teatral dirigido a adolescentes. Con esta actividad pretendemos ofrecer un espacio de diversión, pero también de aprendizaje de técnicas básicas de teatro, expresión oral, oratoria o expresión corporal", explicó Nuria Rodríguez.

Con estas actividades, Mieres refuerza la oferta lúdica dirigida a la infancia y adolescencia en el concejo. Durante los meses de julio y agosto se ha puesto en marcha una potente batería de actividades para facilitar la conciliación familiar y alternativas de ocio impulsando propuestas que combinen diversión y entretenimiento a la vez que favorecen la inclusión, la diversidad, y la igualdad para todos.