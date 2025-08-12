El paro se redujo en julio en las Cuencas el doble que en Asturias

Las contrataciones veraniegas y el impulso a varios planes de empleo local han permitido que el paro en las Cuencas descienda, y de forma importante, este pasado julio. A finales de mes había 8.027 personas buscando un trabajo, 442 menos que en junio. La cifra también es positiva si se compara con la misma fecha de 2024, registrándose ahora 315 parados menos que hace un año, por lo que, aparentemente, señala que el mercado laboral va, poco a poco, absorbiendo a más número de trabajadores.

Llama la atención, eso sí, el desequilibrio en el número de desempleados entre las comarcas del Caudal y del Nalón. Si bien la primera tiene menos habitantes (60.652 a finales de 2024 frente a 68.243), también posee un número de parados notablemente inferior: 3,579, mientras que en el valle del Nalón son 4.448. En todo caso, la reducción del paro en julio fue buena en las Cuencas, del 5,22%, el doble de la media regional, que se situó en el 2,6% por el tirón del sector servicios con la llegada del verano.

Las cifras de desempleo son también las más bajas registradas en las Cuencas desde 2008, antes de la grave crisis económica a nivel mundial, si bien es cierto que entonces los concejos de las comarcas mineras contaban con 25.000 habitantes más que hoy en día. Por municipios, el más poblado, Langreo, es el que más parados tiene: 2.761, con una bajada de 83 demandantes de empleo el pasado mes. En Mieres, con 2.374 parados, la reducción fue la más importante con mucha diferencia, con 189 personas menos. San Martín del Rey Aurelio cuenta con 1.078 desempleados, 79 menos que hace un mes.

También se redujo el paro en Laviana (543, 25 menos), Lena (564, 14 menos), en Aller (474, una reducción de 52 personas), en Caso (43, 4 menos), Sobrescobio (23, un parado menos) y Riosa (71, también un desempleado menos). La excepción a las bajadas generalizadas fue el concejo de Morcín, donde se pasó a contar con 96 parados, siete más que en junio.

Servicios e industria

Como ocurre con el resto de la región y también de España, la economía de las Cuencas se ha enfocado con el cierre de la minería al sector terciario, los servicios. Alrededor del 70% de los demandantes de empleo registrados en la comarca buscan un trabajo en este sector. La industria, denuncian desde los sindicatos (UGT y CC OO llevan años advirtiéndolo), ha ido decayendo cada vez más, y no es un problema achacable solo al cierre de las minas.

La importancia del sector secundario es cada vez menor en las Cuencas sobre todo en municipios como Langreo y Mieres, una situación que se hace extensible también a Avilés. El fenómeno es menor en Oviedo y Gijón, mientras que Siero y Llanera son los nuevos motores de la industria regional.